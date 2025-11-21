MADURO RASPOREDIO TEŠKO NAORUŽANJE I RAKETE: Venecuela spremna za rat, tenzije sa Amerikom na vrhuncu
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro izjavio je da je njegova vlada rasporedila "teško naoružanje i rakete" u ključnim delovima zemlje, dok se tenzije sa administracijom američkog predsednika Donalda Trampa nastavljaju.
Maduro je rekao da je raspoređivanje deo "sveobuhvatnog odbrambenog plana" i da jača koridor između Karakasa i savezne države La Gvaira na severnoj obali Venezuele, uz Karipsko more, prenosi Latin tajms.
Predsednik Venecuele je tokom televizijskog obraćanja prikazao mapu područja i objasnio da plan predviđa odbranu stanovništva od spoljašnjih pretnji "ulicu po ulicu, zajednicu po zajednicu, oružje po oružje, sistem oružja po sistem oružja".
Dodao je da je "arsenal oružja za milicionere i milicionerke već na mestu", ističući da se u policiju u avgustu prijavilo više od osam miliona ljudi, nakon što su Sjedinjene Američke Države započele vojno raspoređivanje u regionu.
Ova demonstracija sile dolazi u trenutku kada će kriminalna grupa "Kartel sunca" biti zvanično proglašena terorističkom organizacijom, što bi moglo da otvori put za vojnu akciju.
Američki Stejt department saopštio je da će ova odluka stupiti na snagu 24. novembra i naveo da "Kartel sunca" predvode Maduro i "drugi visoki zvaničnici nelegitimnog Madurovog režima koji su korumpirali vojsku, obaveštajne službe, zakonodavstvo i pravosuđe Venezuele".
U saopštenju se dodaje da "ni Maduro ni njegovi saradnici ne predstavljaju legitimnu vladu Venezuele" i da je "Kartel sunca", zajedno sa drugim označenim terorističkim grupama, odgovoran za "terorističko nasilje širom hemisfere i za krijumčarenje droge u SAD i Evropu".
Tramp je odobrio planove CIA za sprovođenje tajnih operacija u Venecueli, što bi potencijalno moglo da otvori put za širu vojnu intervenciju. Bela kuća je istovremeno saopštila da ne pregovara sa režimom, iako je Tramp ranije tvrdio da Maduro želi dijalog, navodi latinoamerički portal.
(Tanjug)
