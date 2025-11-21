RASTE BROJ ŽRTAVA EKSTREMNO SMRTONOSNOG VIRUSA: Za njega ne postoji vakcina
EPIDEMIJA Marburg virusa, jednog od najsmrtonosnijih na planeti, razbuktava se u Etiopiji.
Broj zaraženih svakodnevno raste, a već je zabeleženo nekoliko smrtnih slučajeva. Ovaj virus se prenosi kontaktom sa telesnim tečnostima i za njega ne postoji odobrena vakcina, zbog čega su zdravstveni radnici u panici.
Etiopija je nedavno potvrdila epidemiju smrtonosnog virusa Marburg na jugu zemlje, saopštili su Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC).
Šta je Marburg virus
Marburg virus (MARV) izaziva Marburg virus disease (MVD) - tešku hemoragijsku groznicu s visokim mortalitetom. Virus je iz iste porodice (Filoviridae) kao i Ebola.
Marburg je jedan od najsmrtonosnijih poznatih patogena. Kao i ebola, izaziva jako krvarenje, groznicu, povraćanje i dijareju i ima period inkubacije od 21 dan.
Takođe, kao i ebola, prenosi se kontaktom sa telesnim tečnostima i ima stopu smrtnosti između 25 i 80 odsto. Virus se ne prenosi vazduhom, odnosno nije respiratorna bolest kao grip.
Simptomi i stopa smrtnosti virusa Marburg
- Inkubacija: Obično 2-21 dana (najčešće 5-10 dana)
- Rani simptomi: Nagla visoka temperatura, jake glavobolje, bolovi u mišićima, slabost, mučnina, povraćanje, dijareja
- Kasniji simptomi (teški oblici): Teški dehidracija, ponekad osip, disfunkcija jetre/renalna insuficijencija, i kod nekih pacijenata teške hemoragije (krvarenje iz sluznica i kože)
Stopa smrtnosti je u proseku oko 50 odsto, prema podacima SZO. Ali, tokom prošlih epidemija varirala je od 23 do čak 88-90 odsto, zavisno od soja, brzine prepoznavanja i kvaliteta zdravstvene nege.
Kako izbeći zarazu
- Izbegavajte kontakt s bolesnim osobama i njihovim telesnim tečnostima
- Ne dirajte potencijalno kontaminirane predmete
- Stroga lična higijena (pranje ruku)
- Ako se pojave simptomi (visoka temperatura, povraćanje, jaka slabost), odmah potražiti medicinsku pomoć
Tedros Adhanom Gebrejesus, šef Svetske zdravstvene organizacije (SZO), naveo je da je najmanje devet slučajeva otkriveno u južnoj Etiopiji, dva dana nakon što su Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) upozoreni na sumnju na hemoragični virus u regionu.
- Nacionalna referentna laboratorija u Etiopiji potvrdila je virusnu bolest Marburg (MVD). Dalja epidemiološka istraživanja i laboratorijske analize su u toku, a otkriveni soj virusa pokazuje sličnosti sa onima koji su prethodno identifikovani u istočnoj Africi - saopšteno je iz CDC.
U saopštenju se navodi da su etiopske zdravstvene vlasti brzo reagovale kako bi potvrdile i obuzdale epidemiju u oblasti Džinka.
SZO će sarađivati sa Etiopijom kako bi se osigurao efikasan odgovor i smanjio rizik od širenja virusa na druge delove istočne Afrike.
Spekuliše se da u Etiopiji zasad ima šest smrtnih slučajeva.
Epidemije Marburga u drugim zemljama
Epidemija virusa Marburg je u januaru ubila 10 ljudi u Tanzaniji, a istrebljena je u martu.
Ruanda je u decembru 2024. godine saopštila da je uspela da iskoreni svoju prvu poznatu epidemiju Marburga, koja je prouzrokovala 15 smrtnih slučajeva.
Ne postoji odobrena vakcina ili antivirusni tretman za virus Marburg, ali oralna ili intravenska rehidratacija i lečenje specifičnih simptoma povećavaju šanse pacijenata za preživljavanje.
Prošle godine, Ruanda je testirala eksperimentalnu vakcinu američkog Instituta za vakcine Sabin.
