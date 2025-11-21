RASTE BROJ ŽRTAVA EKSTREMNO SMRTONOSNOG VIRUSA: Za njega ne postoji vakcina

EPIDEMIJA Marburg virusa, jednog od najsmrtonosnijih na planeti, razbuktava se u Etiopiji.

Foto Tanjug/AP/Ben Curtis

Broj zaraženih svakodnevno raste, a već je zabeleženo nekoliko smrtnih slučajeva. Ovaj virus se prenosi kontaktom sa telesnim tečnostima i za njega ne postoji odobrena vakcina, zbog čega su zdravstveni radnici u panici.

Etiopija je nedavno potvrdila epidemiju smrtonosnog virusa Marburg na jugu zemlje, saopštili su Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC).

#Ethiopian bold doctor sent her kids away and helped beat one of the world's deadliest viruses



When #Rwanda confirmed its first Marburg virus outbreak in September 2024, Ethiopian emergency physician Dr. Tsion Firew found herself at the center of one of the world’s deadliest… pic.twitter.com/OGeEjDx3ek — Addis Standard (@addisstandard) October 9, 2025

Šta je Marburg virus

Marburg virus (MARV) izaziva Marburg virus disease (MVD) - tešku hemoragijsku groznicu s visokim mortalitetom. Virus je iz iste porodice (Filoviridae) kao i Ebola.

Marburg je jedan od najsmrtonosnijih poznatih patogena. Kao i ebola, izaziva jako krvarenje, groznicu, povraćanje i dijareju i ima period inkubacije od 21 dan.

Takođe, kao i ebola, prenosi se kontaktom sa telesnim tečnostima i ima stopu smrtnosti između 25 i 80 odsto. Virus se ne prenosi vazduhom, odnosno nije respiratorna bolest kao grip.

የማርበርግ ቫይረስ በሽታ ዕለታዊ ሁኔታ

ህዳር 9/ 2018

Marburg Virus Disease Daily update

Ethiopia

November 18/ 2025 #MarburgVirus pic.twitter.com/YT7FUFkRjL — Ministry of Health ETHIOPIA (@FMoHealth) November 18, 2025

Simptomi i stopa smrtnosti virusa Marburg

Inkubacija: Obično 2-21 dana (najčešće 5-10 dana)

Rani simptomi: Nagla visoka temperatura, jake glavobolje, bolovi u mišićima, slabost, mučnina, povraćanje, dijareja

Kasniji simptomi (teški oblici): Teški dehidracija, ponekad osip, disfunkcija jetre/renalna insuficijencija, i kod nekih pacijenata teške hemoragije (krvarenje iz sluznica i kože)

Stopa smrtnosti je u proseku oko 50 odsto, prema podacima SZO. Ali, tokom prošlih epidemija varirala je od 23 do čak 88-90 odsto, zavisno od soja, brzine prepoznavanja i kvaliteta zdravstvene nege.

Marburg Virus Disease (MVD) pic.twitter.com/Qia7mvk0ru — Gazette Plus (@GazettePlusET) November 19, 2025

Kako izbeći zarazu

Izbegavajte kontakt s bolesnim osobama i njihovim telesnim tečnostima

Ne dirajte potencijalno kontaminirane predmete

Stroga lična higijena (pranje ruku)

Ako se pojave simptomi (visoka temperatura, povraćanje, jaka slabost), odmah potražiti medicinsku pomoć

Tedros Adhanom Gebrejesus, šef Svetske zdravstvene organizacije (SZO), naveo je da je najmanje devet slučajeva otkriveno u južnoj Etiopiji, dva dana nakon što su Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) upozoreni na sumnju na hemoragični virus u regionu.

- Nacionalna referentna laboratorija u Etiopiji potvrdila je virusnu bolest Marburg (MVD). Dalja epidemiološka istraživanja i laboratorijske analize su u toku, a otkriveni soj virusa pokazuje sličnosti sa onima koji su prethodno identifikovani u istočnoj Africi - saopšteno je iz CDC.

U saopštenju se navodi da su etiopske zdravstvene vlasti brzo reagovale kako bi potvrdile i obuzdale epidemiju u oblasti Džinka.

SZO će sarađivati sa Etiopijom kako bi se osigurao efikasan odgovor i smanjio rizik od širenja virusa na druge delove istočne Afrike.

Spekuliše se da u Etiopiji zasad ima šest smrtnih slučajeva.

#BREAKING#MARBURG virus in Germany.#MVD



A medical student who was treating a patient with Marburg virus in Rwanda develops symptoms upon his return to Germany. He was removed from a train. His partner was symptomatic also.

There is no deadlier pathogen than Marburg. Let us… pic.twitter.com/QIBSdofoFl — Dr Richard Hirschson (@richardhirschs1) October 2, 2024

Epidemije Marburga u drugim zemljama

Epidemija virusa Marburg je u januaru ubila 10 ljudi u Tanzaniji, a istrebljena je u martu.

Ruanda je u decembru 2024. godine saopštila da je uspela da iskoreni svoju prvu poznatu epidemiju Marburga, koja je prouzrokovala 15 smrtnih slučajeva.

Ne postoji odobrena vakcina ili antivirusni tretman za virus Marburg, ali oralna ili intravenska rehidratacija i lečenje specifičnih simptoma povećavaju šanse pacijenata za preživljavanje.

Prošle godine, Ruanda je testirala eksperimentalnu vakcinu američkog Instituta za vakcine Sabin.

(Blic)

BONUS VIDEO - "STAZE KOSMETA": Sušiće - Epizoda 2