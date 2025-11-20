ODLIČNE VESTI: Rusi odobrili vakcinu protiv raka

MINISTARSTVO zdravlja Rusije izdalo je odobrenja za kliničku upotrebu mRNK vakcine za lečenje melanoma i peptidne vakcine za maligne tumore, izjavio je danas ruski ministar zdravlja Mihail Muraško.

Foto: Profimedia

- Ministarstvo zdravlja je danas izdalo odobrenja za kliničku upotrebu dva pojedinačna biotehnološka leka. To su lekovi protiv raka nove generacije – terapeutska vakcina zasnovana na iRNK i peptidna vakcina - rekao je Muraško, prenosi RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, ovo je samo početak primene inovativnog pristupa lečenju, tako da naučnici tek treba da procene efikasnost i bezbednost ovog tretmana.

- Jasno je da u ovoj početnoj fazi ne govorimo o masovnoj upotrebi. O tome se može razgovarati, uključujući i nakon procene njene efikasnosti i bezbednosti. Želeo bih da istaknem da ova tehnologija nije 'panaceja', već samo jedna od metoda lečenja koje trenutno razvijamo i primenjujemo - izjavio je Muraško.

Posetimo, sredinom oktobra, ruski naučnici predstavili su srpskim stručnjacima najnoviju mRNK vakcinu protiv raka.

Cilj posete ruske delegacije Srbiji bilo je razmatranje mogućnosti za uspostavljanje saradnje u oblastima nauke i medicine.

U okviru ovog projekta formiran je konzorcijum koji čini 17 vodećih ruskih naučnoistraživačkih instituta i univerziteta, koji zajednički rade na razvoju novih terapija u oblasti onkologije, imunologije i genetike.

- Rukovodstvo Centra predstavilo nam je revolucionarno dostignuće, vakcinu protiv onkoloških bolesti razvijenu na bazi mRNK tehnologije. Ova inovativna terapija kreira se personalizovano za svakog pacijenta i, prema rezultatima pretkliničkih ispitivanja, pokazuje izuzetno visoku efikasnost u lečenju karcinoma. Za razliku od klasičnih vakcina koje se koriste u preventivne svrhe, ova terapija aktivira imunološki sistem pacijenta da prepozna i uništi ćelije raka - izjavio je dr Nenad Popović, ministar u Vladi Republike Srbije zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i društveni položaj crkve u zemlji i inostranstvu.

Ministar je istakao da je želja Srbije da ovu inovativnu terapiju učini dostupnom onkološkim pacijentima u našoj zemlji, a ukoliko dođe do realizacije saradnje, Srbija bi mogla da postane prva zemlja, nakon Rusije, u kojoj će ova vakcina biti dostupna pacijentima.