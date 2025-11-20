BERLIN će nastaviti da pruža vojnu pomoć Kijevu, bez obzira na korupcijski skandal, izjavio je nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful.

Foto AP

-Ovo ne sme da nas odvrati od našeg celokupnog stava. Mi smo uz Ukrajinu. I samo zato što postoje optužbe za korupciju, ne možemo i nećemo da smanjimo podršku, poručio je Vadeful pred početak sastanka ministara spoljnih poslova EU.

Ministar je takođe podsetio da je Nemačka nedavno odlučila da dodatno poveća pomoć Kijevu za tri milijarde evra.

-Ukupna suma će sledeće godine iznositi 12 milijardi evra. I to još jednom sasvim jasno pokazuje naš politički stav, potvrdio je on.

Prošle nedelje je u Bundestagu usvojen nacrt budžeta za 2026. godinu, prema kojem će vojna pomoć Ukrajini porasti sa 8,5 milijardi na 11,5 milijardi evra.

Kako je naveo portparol Kremlja Dmitrij Peskov, skandal oko korupcije verovatno nije unutrašnja stvar Ukrajine za američke i evropske poreske obveznike, jer su u pitanju spoljna sredstva.

KORUPCIJSKI SKANDAL U UKRAJINI

*Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) i Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo (SAP) objavili su 10. novembra o velikoj operaciji pod nazivom „Midas“ za otkrivanje velike korupcijske šeme u energetskom sektoru.

*Pretresi su izvršeni u kućama biznismena Mindiča, poznatog finansijera Zelenskog, bivšeg ministra energetike i sadašnjeg ministra pravde Germana Galuščenka, kao i u kompaniji „Energoatom“.

*Kasnije su objavljeni snimci razgovora vezanih za slučaj, ali imena umešanih nisu objavljena. U tom kontekstu, poslanici Vrhovne rade pozvali su Jermaka, šefa ukrajinskog predsedničkog kabineta, da podnese ostavku.

*Ključne ličnosti u korupcijskom skandalu optužene su za pranje novca. Prema preliminarnim procenama, preko ove šeme oprano je oko 100 miliona dolara.

Nakon toga, ukrajinska premijerka Julija Sviridenko izjavila je da se planira revizija svih državnih kompanija, a posebno energetskih.

*Kasnije je NABU objavio odlomke snimaka, na kojima se pojavljuju lica koje je agencija nazivala „Tenor“, „Roket“ i „Karlson“. Prema rečima ukrajinskog poslanika Jaroslava Železnjaka, „Karlson“ je Mindič, „Tenor“ je predstavnik „Energoatoma“ Dmitrij Basov, a „Roket“ je savetnik bivšeg ministra energetike Galuščenka, Igor Mironjuk.

sputnikportal.rs

