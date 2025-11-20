STRAVIČNI SNIMCI POŽARA NA KLIMATSKOM SAMITU U BRAZILU: Delegati u panici beže (VIDEO)

STRAVIČAN požar izbio je danas u Plavoj zoni na klimatskom samitu COP30 u Belemu.

Foto: Printskrin/x/ Ivan Kleber

Požar je izazvao paniku među delegatima, koji su bili u oblasti sa ograničenim pristupom, koja je posvećena zvaničnim pregovorima između zemalja.

Vatra je buknula oko 14 časova, a na snimcima se vidi kako delegati u panici pokušavaju da napuste područje. Obezbeđenje je odmah krenulo da evakuiše zonu.

NOW - Fire at COP30 "Climate Summit" in Brazil. pic.twitter.com/zL4942BxER — Disclose.tv (@disclosetv) November 20, 2025

Prema prvim informacijama, povređenih nema.

Prema rečima ministra turizma, Celsa Sabina, požar je stavljen pod kontrolu Požar je izbio u jednom od paviljona, blizu kineskog štanda, a vatrogasna služba je brzo pozvana. Još uvek nema informacija o tome kako je požar krenuo.

🚨Brasil 🇧🇷: Incêndio em um dos pavilhões da COP30 em Belém. pic.twitter.com/JtjjtUnU4f — Ivan Kleber (@lordivan22) November 20, 2025

Sabina je rekao da će organizatori samita "dati mišljenje o nastavku pregovora" i da li će učesnici moći da se vrate u Plavu zonu danas ili tek sutra.

"Standardna procedura je da se evakuiše oblast, ovde smo sa hiljadama ljudi", rekao je ministar turizma.

On je pojasnio da su materijali korišćeni za oblaganje paviljona na lokaciji napravljeni od materijala koji usporavaju plamen i otporni su na vatru.

Sabino je takođe naglasio da požar može da se desi bilo gde gde se održava veliki događaj poput COP-a.

"Nije zato što je u Belemu… Ovaj požar bi se mogao dogoditi bilo gde na planeti Zemlji. Stanovnici Beleme više ne mogu da tolerišu ovu vrstu predrasuda", rekao je on.

(Telegraf.rs)