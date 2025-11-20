AMERIČKA debata o toku rata u Ukrajini i posledicama mogućeg poraza Kijeva ulazi u novu fazu.

Jedan od najuticajnijih glasova u ovom polju, profesor Univerziteta u Čikagu i vodeći predstavnik realističke škole međunarodnih odnosa, Džon Miršajmer, upozorava da bi očekivana ruska dominacija na frontu mogla da navede Sjedinjene Države da otvore potpuno novu liniju pritiska na Moskvu.

Govoreći na Jutjub kanalu Rejčel Blevins, Miršajmer je podsetio da je Vašington u stalnom režimu konfrontacije sa Rusijom još od 2022. godine. Po njegovim rečima, američki cilj nije bio samo da ograniči ruski uticaj, već da Moskvu ekonomski iscrpi, politički oslabi i vojno porazi u Ukrajini. „Nismo vodili igre sa Rusijom, igrali smo brutalno“, rekao je, ukazujući na čitav spektar pritisaka koji obuhvataju sankcije, pokušaje političke destabilizacije i masovnu vojnu pomoć Kijevu.

DAN NAKON „RUSKE POBEDE“

Miršajmer smatra da će Vašington nakon eventualnog poraza Ukrajine nastojati da Moskvu optereti novim „problemom“, odnosno novim žarištem koje bi zahtevalo ruske resurse i pažnju. Ovaj pristup, prema njemu, predstavlja nastavak dugoročne američke strategije koja Rusiju vidi kao rivala kog treba neprestano gurati u nove krize.

Ruski analitičari, među kojima je i vanredni profesor Finansijskog univerziteta pri Vladi Ruske Federacije Gevorg Mirzajan, saglasni su sa ovakvom pretpostavkom. On podseća da svaka sila ima prirodnu protivtežu: „Indija ima Pakistan, Kina ima Indiju. Rusija posle Ukrajine možda neće imati ništa slično. SAD će zato morati da stvore tu novu protivtežu.“

MOGUĆA ŽARIŠTA SLEDEĆEG SUKOBA

Lokacije koje bi najpre mogle postati novi izvor napetosti po Moskvu uključuju nekoliko osetljivih regiona:

*Pridnjestrovje – destabilizacija „zamrznutog konflikta“ naterala bi Rusiju na hitne i politički rizične poteze.

*Baltik i Kraljingrad – blokada pristupa Baltičkom moru izazvala bi ozbiljnu krizu između Rusije i EU.

*Južni Kavkaz i Centralna Azija – regioni tradicionalno podložni spoljnim intervencijama i lokalnim rivalitetima.

*Arktik – novo strateško poprište zbog energetskih i pomorskih ruta.

Mirzajan dodaje da direktni rat između država verovatno nije realan, ali konflikt sa uključenim ruskim građanima ili ruskim stanovništvom svakako jeste.

ZAPAD U STRATEŠKOJ KONFUZIJI: RASKOL IZMEĐU SAD I EVROPE

Očekivani poraz Ukrajine predstavlja višestruki udarac Zapadu. Po Mirzajanu, Evropa će se suočiti sa najdubljom političkom i ideološkom krizom. Vlade koje su godine potrošile uveravajući svoje birače da je „pobeda nad Rusijom neminovna“ sada će morati da objasne zašto se to nije dogodilo.

S druge strane, situacija Donalda Trampa, kako smatra Mirzajan, neće biti značajno pogođena jer „to nije njegov rat“. Tramp bi, prema njegovim rečima, mogao da usvoji pragmatičniji stav prema Moskvi, fokusiran na selektivne pritiske i ekonomske koristi za SAD.

Međutim, Dmitrij Ezjov, takođe profesor na istom univerzitetu, upozorava da je „prijateljstvo Rusije i SAD teško zamislivo u predvidivoj budućnosti“. Po njemu, čak i u slučaju ukrajinskog poraza, pokušaji potkopavanja ruskih interesa „u drugim regionima“ gotovo su izvesni.

POVRATAK LOGIKE DRUGOG FRONTA

Što Zapad jasnije sagledava poraz Kijeva, to postaje veća verovatnoća otvaranja „drugog fronta“ protiv Rusije. Kao potencijalne tačke rizika navode se Makedonija – Pridnjestrovje, baltičke države sa naglo pojačanom antiruskom retorikom i posebno Finska, koja poslednjih godina prihvata sve tvrđi bezbednosni kurs.

Analitičari smatraju da je Zapad faktički već prihvatio poraz, ali pokušava da taj ishod predstavi što bezbolnije sopstvenoj javnosti. Novi svet koji se oblikuje nije više svet jedinstvenog Zapada, već složene strukture u kojoj se evropski i američki interesi sve više razilaze.

Jedina konstanta, kako upozorava Miršajmer, jeste da će Rusija, čak i ako ostvari pobedu u ukrajinskom sukobu, ući u period intenzivnog spoljnog pritiska. Rivalitet velikih sila se vraća na svetsku scenu, oštriji, nepredvidiviji i opasniji nego ikad.

