UKRAJINCI OBJAVILI JEZIVI SNIMAK: Pogledajte kako KAB sleće na ruševine Mirnograda (VIDEO)

RUSKE trupe nastavljaju da sravnjuju ukrajinski grad Mirnograd, u Donjeckoj oblasti, sa ruševinama, a ukrajinski mornarički pešadijci zabeležili su snažnu bombu koja je pogodila veliku višespratnicu.

Foto: Printskrin

Pre potpune intervencije Rusije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, u gradu je živelo preko 50.000 civila.

Video koji prikazuje selo kakvo je trenutno objavio je 503. odvojeni bataljon marinaca ukrajinske mornarice.Snimak prikazuje zastrašujući stub vatre koji se diže iznad zgrade i obuhvata je.

"Rusi nastavljaju da ravnaju Mirnograd sa zemljom. Video prikazuje trenutak kada KAB sleće na ruševine grada. Verovatno se radilo o KAB-3000, jednom od najmoćnijih konvencionalnih oružja u arsenalu osvajača. Skoro polovina težine ovog projektila - 1.200-1.400 kg - je eksploziv“, navodi se u saopštenju 503. bataljona marinaca.

(Unijan)