CURE NOVI DETALJI AMERIČKOG MIROVNOG PLANA ZA UKRAJINU: Poznato šta će Kijev dobiti zauzvrat

SJEDINjENE Američke Države unapređuju novi mirovni predlog za okončanje rata Rusije protiv Ukrajine, plan za koji ukrajinski zvaničnici kažu da odražava maksimalističke zahteve Moskve i ponovo uvodi ustupke koje je Kremlj ranije odbacio.

Foto: Profimedia/ilustracija

Prema navodima, okvir je ove nedelje odobrio predsednik SAD Donald Tramp, a on uključuje uslove da Ukrajina ustupi teritoriju, smanji svoju vojsku i ograniči svoje saveze - predloge mnogo šire od onih koji su bili razmatrani u prethodnim pregovaračkim rundama.

Izvor u Kancelariji predsednika Ukrajine ranije je rekao za Kyiv Independent da novi mirovni plan formira specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof, koji je bio u kontaktu sa Kirilom Dmitrijevim, ruskim glavnim ekonomskim pregovaračem i dugogodišnjim neformalnim kanalom u kontaktima Moskve i Vašingtona.

Kyiv Independent je iz više izvora saznao da evropski partneri nisu bili uključeni u izradu plana, a Ukrajina takođe nije bila deo procesa.

Ustupanje Donbasa i demilitarizovana zona

Plan poziva Ukrajinu da ustupi celu istočnu Donbasku oblast - koja se sastoji od Donjecke i Luganske oblasti - uključujući i neokupirana područja, kako bi se stvorila demilitarizovana zona, navodi Wall Street Journal.

Iako je Rusija zauzela sve osim nekoliko sela u Luganskoj oblasti, ukrajinske snage i dalje drže delove Donjecke oblasti, uključujući ključne gradove Pokrovsk, Slavjansk i Kramatorsk.

Ukrajinski lideri su ranije odbijali da ustupe neokupiranu teritoriju pod bilo kakvim uslovima. Ipak, predsednik Rusije Vladimir Putin ponovo pokušava da politički dobije ono što nije uspeo da osvoji vojno.

Smanjenje vojske, odustajanje od NATO-a i ograničenje oružja

Plan bi takođe zahtevao da Kijev prepolovi vojsku, odustane od pojedinih oružanih sistema, zabrani stranim trupama da deluju kao mirovne snage i suspenduje nastojanja Ukrajine za članstvo u NATO-u na više godina.

U zamenu, američki zvaničnici su rekli novinama da bi Moskva pristala da ne napada Ukrajinu ili druge evropske zemlje i da bi taj dogovor bio upisan u ruski zakon.

Putin ima istoriju izmena pravnog sistema - prekoračenjem dvomandatnog ograničenja za predsednika, produžavanjem mandata na šest godina i izmenom Ustava - što pokazuje zašto takvo obećanje možda ne bi garantovalo poštovanje.

"Zakup" Donbasa i ruski jezik kao službeni

Sporazum takođe uključuje ono što Telegraph opisuje kao aranžman „naknade za zakup“, u kome bi Rusija plaćala za faktičku kontrolu nad Donbasom, dok bi pravno vlasništvo formalno ostalo kod Kijeva.

Oleksandar Merežko, predsednik parlamentarnog odbora za spoljne poslove Ukrajine, rekao je za Kyiv Independent da je ideja potpuno nepovezana sa stvarnošću.

Predlog je „potpuno besmislen“, rekao je on, ne samo zato što ga Kijev vidi kao potpuno neprihvatljiv, već i zato što nema stratešku logiku za Kremlj.

- Teško je zamisliti da bi Putin na to pristao - zašto bi, ako je već ove teritorije uveo u svoj ustav? - rekao je Merežko, dodajući da se ovaj plan više čini kao „provokacija sa Putinove strane“.

- Možda koristi Dmitrijeva i Vitkofa da pokrene napetosti unutar Ukrajine, da zbuni naše saveznike i samu Ukrajinu, i da kupi vreme kako bi izbegao nove Trampove sankcije - dodao je on. - To možda stoji iza ovoga.

Širi plan takođe navodno uključuje američko i međunarodno priznavanje ruske kontrole nad Krimom i Donbasom - iako sama Ukrajina ne bi bila obavezna da prizna da su ove teritorije ruske.

Ukrajina bi takođe bila obavezna da prizna ruski kao službeni jezik i ukloni ograničenja za Rusku pravoslavnu crkvu, organizaciju koja se smatra bliskom ruskoj državi i koja podržava rat protiv Ukrajine.

Zabrinutost u Kijevu

Izvor u Kancelariji predsednika ranije je rekao Kyiv Independent-u da nisu nimalo oduševljeni potencijalnim planom, primećujući da se Vašington čini kao da se kreće ka okviru koji odgovara zahtevima Moskve.

Drugi izvor upoznat sa situacijom rekao je da je Kremlj pooštrio svoje uslove, osećajući pogoršanje ukrajinske situacije na frontu i koristeći veliku korupcionu aferu koja uključuje ljude bliske predsedniku Volodimiru Zelenskom.

Ukrajinski poslanik Jaroslav Jurčišin uporedio je američki pristup sa ustupcima Čehoslovačkoj 1938. godine, tvrdeći da Vašington vrši pritisak na žrtvu agresije da prihvati gubitak teritorije u zamenu za „iluzorne bezbednosne garancije“.

- Oni žele brzi mir na štetu jedne strane, za koju smatraju da je slabija - rekao je on.

- Putin će osetiti krv i nastaviće da uvija ruke. Zbog toga će verovatno još pojačati svoje zahteve, koristeći trenutak.

On je dodao da Zelenski mora preduzeti odlučne korake da ujedini zemlju, napominjući da bi to zahtevalo „veoma zrele korake“, koji, kako je rekao, još uvek nisu preduzeti.

Rekacije Zelenskog, Evrope i Rusije

Posle putovanja u Tursku, Zelenski je napisao na Iks :

- Samo predsednik Tramp i Sjedinjene Države imaju dovoljno snage da rat konačno završi.

To je bio jedini odgovor ukrajinskog predsednika do sada.

Evropa pokazuje rastuću zabrinutost zbog novog američkog plana. Šefica spoljne politike EU Kaja Kalas izjavila je da svaki pokušaj okončanja rata mora uključiti Ukrajinu i Evropu.

„Nismo čuli ni o kakvim ustupcima sa ruske strane. Da je Rusija zaista želela mir, mogla je pristati na bezuslovni prekid vatre već odavno“, rekla je ona.

Uprkos diplomatskim naporima, osnovna pozicija Kijeva ostaje čvrsta: uz podršku evropskih saveznika, Ukrajina nastavlja da insistira na prekidu vatre duž postojeće linije fronta.

Na pitanje o diplomatskoj aktivnosti, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je 20. novembra da Moskva ostaje u kontaktu sa Vašingtonom, ali je negirao da su u toku pregovori ili konsultacije.

- Trenutno ne postoje takve konsultacije - rekao je on.v - Postoje kontakti, ali nema procesa koji bi se mogao nazvati konsultacijama. To se ne dešava.