TRAMP O PADU POPULARNOSTI: Tačno je da mi je pao rejting, ali...

AMERIČKI predsednik Donald Tramp priznao je danas pad podrške, ali je ocenio da mu je rejting "znatno porastao kod pametnih ljudi". "Moji rejtinzi su pali, ali kod pametnih ljudi su znatno porasli", rekao je Tramp u Vašingtonu.

Foto: Tanjug/AP

On je naveo da mu je popularnost opala zbog neslaganja sa nekim konzervativnim saveznicima, koji se protive njegovom stavu da će biti potrebno uvoziti određene strane radnike kako bi se razvijale ključne industrije u zemlji, prenosi Rojters.

- Uvek dobijem malo kritika od mojih ljudi, od ljudi koji me vole i koje ja volim. Oni su uglavnom s desne strane, ponekad i ekstremno desno - dodao je američki lider.

Neki konzervativci optužuju imigraciju za uzimanje radnih mesta američkim građanima, smanjenje plata i uskraćivanje konkurencije u industrijama kao što je napredna proizvodnja. Tramp, koji se inače smatra tvrdi kritičar imigracije, tvrdi da strani radnici pomažu u obučavanju američkih radnika za poslove u tim industrijama.

- Oni su neverovatne patriote, ali jednostavno ne razumeju da naši ljudi moraju da budu obučeni - rekao je Tramp, misleći na svoje saveznike.

On se osvrnuo i na inflaciju, koja je glavni problem za mnoge birače, a koja je prema anketama, najniže ocenjena u njegovom mandatu. Samo 26 odsto Amerikanaca smatra da Tramp dobro upravlja troškovima života, prema Reuters/Ipsos anketi.

Tramp je odgovornost za inflaciju prebacio na demokrate, dodajući da "sada imamo lepu, normalnu inflaciju - koja će uskoro malo da opadne u narednim mesecima".

On nije pomenuo dokumentaciju sa suđenja osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina. Kongres SAD je u utorak gotovo jednoglasno glasao za prisiljavanje Trampove administracije da objavi dokumente u vezi sa tim slučajem.

Tramp, koji je mesecima opstruirao ovaj zahtev pre nego što je promenio kurs, rekao da je to pitanje "distrakcija" od uspeha njegove administracije. Prema nedavnoj anketi Rojters/Ipsos, Trampov rejting opao je na 38 odsto, što je najniži nivo od njegovog povratka na vlast.

Redovne ankete Reuters/Ipsos pokazale su da Tramp ima niži rejting među visokoobrazovanim Amerikancima nego među onima koji nisu završili fakultet.

U najnovijoj anketi, samo 33 odsto onih sa fakultetskom diplomom odobrava njegov rad, dok 42 odsto onih bez fakultetske diplome podržava njegovu administraciju.