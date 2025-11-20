PANIKA U KIJEVU ZBOG AMERIČKOG MIROVNOG PLANA: "Vitkof je u direktnom kontaktu sa ruskim pregovaračem"

SJEDINjENE Američke Države pokrenule su još jedan pokušaj da okončaju rat u Ukrajini, a novi mirovni okvir koji Vašington testira već je izazvao zabrinutost u Kijevu, piše Kijev independent.

Foto: Tanjug

Prema informacijama Kijev independenta, novi mirovni plan kreira specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof, koji je u direktnom kontaktu sa Kirilom Dmitrijevim, ruskim glavnim ekonomskim pregovaračem.

„Ukrajina mora da prihvati okvir“

Izvor iz Kancelarije predsednika Ukrajine potvrdio je da SAD već upoznaju diplomate iz Evrope i Ukrajine sa predlogom.

Vašington je signalizirao da se od Kijeva očekuje prihvatanje okvira koji podrazumeva ustupke Moskvi – uključujući odricanje dela teritorije i određenog naoružanja.

Prema saznanjima, plan predviđa i smanjenje veličine ukrajinske armije, kao i druge ustupke.

Izvor iz Kijeva ocenio je da se Vašington sve više priklanja pozicijama Moskve.

Iako je Kremlj tokom ranijih pregovora odustao od dela maksimalističkih zahteva, oni se sada ponovo pojavljuju – ohrabreni pogoršanjem situacije Ukrajine na frontu i velikom korupcionaškom aferom koja je pogodila ljude bliske predsedniku Volodimiru Zelenskom.

Paralelni vojni kanal pregovora

Zelenski je 18. novembra najavio da putuje u Tursku kako bi „oživeo pregovore“ sa Rusijom, što ukazuje da Ukrajina aktivira više diplomatskih kanala.

Istog dana, američki predsednik Donald Tramp izjavio je da i dalje očekuje da zaustavi rat.

- Zaustavio sam osam ratova. Ostao mi je još jedan sa (Vladimirom) Putinom. Malo sam iznenađen Putinom – traje duže nego što sam mislio - rekao je Tramp.

Istovremeno, Kijev independent otkriva da se formira i paralelni, vojni kanal pregovora: američka delegacija će najpre posetiti Ukrajinu da proceni situaciju na terenu, a zatim otputovati u Moskvu na razgovore.

Poslednji direktni razgovori Kijeva i Moskve održani su pre skoro četiri meseca.

Osnovne pozicije strana ostaju čvrste:

Ukrajina, uz podršku evropskih saveznika, traži prekid vatre duž postojeće linije fronta

Rusija i dalje insistira da Kijev prizna gubitak delova Donjecke i Luganske oblasti

Upitan o diplomatskim aktivnostima, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je 19. novembra:

- Ne, nema nikakvog napretka. Ništa se nije promenilo od susreta Putina i Trampa na Aljasci.