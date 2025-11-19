UKRAJINSKI VOJNICI: Pogledajte šta Rusi rade u Pokrovsku, ne možemo da ih pratimo

RUSKI vojnici u Pokrovsku deluju kao diverzanske i izviđačke grupe i otežavaju odbranu Ukrajini time što se presvlače u civilnu odeću, izjavio je komandant 68. lovačke brigade, pod pseudonimom "Ljuti", za "Suspilne" 19. novembra.

Foto: Profimedia

Rusi koriste vremenske prilike za kretanje kroz grad

Ove izjave dolaze u trenutku kada ruska vojska nastavlja da napreduje ka Pokrovsku, glavnoj meti moskovske ofanzive poslednjih meseci, piše Kijev independent.

- To više liči na diverzantsko i izviđačko delovanje. Oni se ne pridržavaju uobičajenih procedura, ali njihovo kretanje i dalje otežava naše logističke pravce - naveo je Ljuti.

Ruski vojnici koriste vremenske uslove, padavine i maglu, kako bi se kretali kroz grad u trenucima kada ukrajinski dronovi ne mogu da ih prate.

Istovremeno, ruska vojska izbegava da suviše često uvodi tešku mehanizaciju u grad, jer brzo postaje meta. Vojnici 68. brigade pogodili su ruski tenk 19. novembra tokom približavanja gradu.

Holding Pokrovsk: The Battle To Protect A Vital Supply Route



Russian forces are attempting to trap Ukrainian soldiers inside Pokrovsk, a key frontline city in eastern Ukraine, cutting off the routes that keep them armed and supplied. @CurrentTimeTv correspondents gained rare… pic.twitter.com/rNyBwtx9cL — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) November 19, 2025

- Rusi su odavno odustali od pokušaja ulaska 16–20 jedinica tehnike odjednom, jer je teško sakriti vozila od nas. Mi ćemo ih ionako pronaći i uništiti - rekao je on.

"Najveći problem je maskiranje u civile"

Ljuti je dodao da se ruski vojnici i dalje presvlače u civilnu odeću, zbog čega ih ukrajinske snage ponekad otkrivaju tek kada borba već počne.

- Najteži deo je to što se oni maskiraju kao civili. Oni to rade već duže vreme i primaju uputstva za takvo delovanje - rekao je on. - Ponekad identifikujemo neprijatelja tek nakon početka vatrenog okršaja, jer civili neće otvarati vatru na naše jedinice.

Ukrajinska logistika pod udarom

Rusija nastavlja da pogađa ukrajinsku logistiku, stvarajući takozvanu "zonu uništenja" u radijusu od 10–15 kilometara oko Pokrovska. Zbog toga ukrajinski vojnici moraju da prelaze tu distancu pešice, naveo je komandant.

- Neprijatelj je rasporedio mnoge svoje najbolje timove da deluju protiv nas. Intenzitet napada dronovima je toliko veliki da ponekad nije moguće ući u položaje vozilima - rekao je on.

Foto: Profimedia

- Krećemo se uz pomoć kopnenih robotizovanih sistema. Na taj način pokušavamo da isporučimo snabdevanje našim jedinicama. Jer veliki broj vozila je uništen i spaljen napadima neprijateljskih dronova - dodao je on.

Rusija nakon Avdijivke nastavlja napredovanje

Nakon što je Rusija zauzela Avdijivku u februaru 2024. godine – nekadašnje snažno ukrajinsko uporište oko 40 kilometara jugoistočno od Pokrovska – ruske snage neprekidno napreduju ka gradu, koji je ranije bio važan ukrajinski logistički centar u relativno bezbednom delu Donjecke oblasti.

🇷🇺 Meanwhile, the history immortalizing the entry into Krasnoarmeysk (Pokrovsk) in paintings.

(You can see the exact scene in the footage too). pic.twitter.com/qi3Z3DnP3H — Roberto (@UniqueMongolia) November 13, 2025

Poslednjih dana ruska vojska intenzivirala je pokušaje da dovrši osvajanje razrušenog grada, sa ciljem da nastavi prodor ka selu Grišine, saopštio je 7. korpus brzog reagovanja ukrajinskih vazdušnodesantnih snaga.

Uprkos opasnosti od opkoljavanja oblasti Mirnograd, Kijev pojačava odbranu Pokrovska, a predsednik Vladimir Zelenski lično je posetio linije fronta u novembru.