SIGNAL SA RUSKOG RADIJA "SUDNJEG DANA" UZNEMIRIO NATO: Čudne reči prekinule zujanje, pominje se i jedna država u Evropi

MISTERIOZNA ruska (sovjetska) radio-stanica UVB-76, poznata i kao “Zujalica”, ponovo je uzburkala javnost i poklonike teorija zavere širom sveta.

Tokom ponedeljka je emitovala niz neobičnih poruka, a ono što je uzburkalo duhove jeste pominjenje države u severnoj Evropi, koja se graniči sa Rusijom.

BROJNE SPEKULACIJE

Podsećamo, UVB-76 emituje niskofrekventni signal još od 1970-ih, uz povremene poruke koju izgovaraju ljudi, ali njena tačna svrha nikada nije potvrđena.

Iako zvaničnih objašnjenja nema, tradicionalno se povezuje s ruskom vojskom. Stručnjaci godinama spekulišu da se iza nje krive “ruska strateška vojna struktura”, a da služi za slanje “tajnih naredbi u periodima krize”.

Britanski Daily Mail izveštava o neobičnoj poruci, koja je emitovana u ponedeljak, uz pokušaj da dešifruje niz nepovezanih reči.

ŠEST ŠIFROVANIH PORUKA

Navodi se da je radio-stanica emitovala čak šest poruka, među kojima i sledeću: NZHTI NZHTI 15854 LATVIA 5894 4167.

U drugim delovima šifrovane poruke pojavile su se reči: NANTOTYUK, LAST, BOLONSKIY, GALVANIZER i DRAW.

Dok “nantotyuk“ ne liči ni na jednu rusku ili englesku reč, “bolonskiy“ na ruskom znači bolonjeze (poznati italijanski sos). Britanski medij ističe da je reč o “zanimljivom detalju”, imajući u vidu da je Italija članica NATO-a još od njegovog osnivanja.

“Galvanizer“ je engleski termin za radnika koji oblaže gvožđe ili čelik drugim metalima, što je brojne korisnike društvenih mreža podsetilo na istorijski naziv “Gvozdena zavesa” koju je 1946. godine upotrebio Vinston Čerčil, kako bi opisao izolaciju SSSR od Zapada.

ZNATIŽELjA I IZNENAĐENjE

Ipak, ništa nije izazvalo toliku znatiželju i iznenađenje kao direktno spominjanje - Letonije.

U trenutku kada su odnosi sa NATO-om izuzetno zategnuti, samo pominjenje države sa kojom se Rusija graniči na istoku deluje “zabrinjavajuće”, prenosi britanski medij.

Istovremeno, podseća se da bi napad na neku od članica Alijanse automatski aktivirao Član 5. NATO-a - obavezu zajedničke odbrane - što bi moglo dovesti do globalnog sukoba nezamislivih razmera.

MISTERIOZNE OBJAVE

Poruke koje su snimljene u ponedeljak verovatno nikada neće biti dešifrovane, a ranije su emitovane uoči važnih događaja.

Najsvežiji primeri su misteriozne objave puštene u etar uoči telefonskog razgovora predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa (19. maj), odnosno uoči njihovog susreta na Aljasci (15. avgust).

Analitičarka Arij Boender iz Holandije, koja vodi internet-stranicu “Numbers Oddities”, tokom godina je razmatrala brojne teorije o misterioznoj stanici.

"MRTVA RUKA" ILI...

“Jedni tvrde da je to sovjetski mehanizam ‘Mrtva ruka’, koji automatski pokreće nuklearni napad na Zapad kada zujanje prestane. Drugi veruju da je to signalno svetlo za NLO ili uređaj za kontrolu uma kojim Rusi mogu da programiraju ljudski mozak”, kazala je.

Boenderova podseća da se ranije smatralo da je UVB-76 daljinska upravljačka stanica u vlasništvu nuklearne elektrane u Černobilju.

Veruje se da je “Zujalica” prvi put aktivirana 70-ih godina prošlog veka. Signal se emituje na frekvenciji od 4625 kiloherca, gde možete čuti monotono zujanje koje se ponavlja brzinom približno 25 tonova u minuti, 24 časa dnevno.

(Telegraf.rs)