ANĐELKOVIĆ O SITUACIJI NA KOSMETU: Kurtiju potreban ozbiljan incident sa Srbima na KiM

DIREKTOR "Pošte Srbije" Zoran Anđelković ocenio je danas da je premijeru privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbinu Kurtiju potreban ozbiljan sukob na Kosovu i Metohiji kako bi pokušao da vrati biračko telo na stranu svoje partije Samopredeljenje ili da isprovocira sukob Srba i NATO.

Foto: Printskrin

-Njima je stalo da po svaku cenu dođe do nekog značajnijeg sukoba, računajući ako dođe do sukoba između Vojske Srbije ili policije Srbije i pripadnika OVK ili kako oni bi rekli sad KBS-a ili bilo koga na tom prostoru, da će u tom slučaju NATO reagovati naravno i doći u sukob sa srpskom vojskom, a da će onda Kurti postati neki ratni komandant, rekao je Anđelković Tanjugu govoreći o učestalim incidentima na administrativnoj granici Srbije i Prištine.

Kako on smatra, glavni problem je što Kurti ima kompleks u tome što on nije učestvovao u sukobima 1998. i 1999. na KiM kao pripadnik terorističke organizacije OVK.

Anđelković podseća da je u hrvatskoj, sarajevskoj i prištinskoj štampi forsirana priča o tome da će Srbija da napadne danas ovoga, sutra onoga, da je ona faktor nestabilnosti, iako je predsednik Aleksandar Vučić mnogo puta rekao da će Srbija samo braniti sebe i da joj ne pada na pamet da napada ikoga, jer joj je stalo do mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, a ne samo u Srbiji.

-Da vas podsetim na to koja je kampanja bila na Kosovu, koja je pokušavala da se proširi na celom evropskom prostoru, a to je da je Srbija u stvari mala Rusija, da je predsednik Vučić mali Putin i to je Kurti ponavljao barem milion puta na KiM, kao i njegovi saradnici, rekao je Anđelković.

On takođe ističe da je sasvim jasno je da će biti ponovljeni izbori na Kosovo i Metohiji.

Tanjug

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć