AMERIČKIM RAKETAMA PO RUSIJI: Ukrajina koristila dalekometnim raketni sistem

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 11. 2025. u 18:33

UKRAJINSKA vojska je saopštila danas da je upotrebila raketni sistem ATACMS za napade na vojne ciljeve u Rusiji.

АМЕРИЧКИМ РАКЕТАМА ПО РУСИЈИ: Украјина користила далекометним ракетни систем

Foto: Profimedia

U saopštenju Generalštaba ukrajinske vojske se ističe da je današnji napad na ruske vojne ciljeve unutar teritorije Ruske Federacije "značajan razvoj događaja", prenosi agencija Ukrinform.

-Upotreba raketnih sistema dugog dometa, uključujući sisteme poput ATACMS, biće nastavljena, navodi se u saopštenju.

Tanjug

