AMERIČKIM RAKETAMA PO RUSIJI: Ukrajina koristila dalekometnim raketni sistem

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.