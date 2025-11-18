AMERIČKIM RAKETAMA PO RUSIJI: Ukrajina koristila dalekometnim raketni sistem
UKRAJINSKA vojska je saopštila danas da je upotrebila raketni sistem ATACMS za napade na vojne ciljeve u Rusiji.
U saopštenju Generalštaba ukrajinske vojske se ističe da je današnji napad na ruske vojne ciljeve unutar teritorije Ruske Federacije "značajan razvoj događaja", prenosi agencija Ukrinform.
-Upotreba raketnih sistema dugog dometa, uključujući sisteme poput ATACMS, biće nastavljena, navodi se u saopštenju.
Tanjug
