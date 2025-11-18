VLADIMIR Zelenski se suočava sa „danom obračuna“ u vezi sa skandalom korupcije visokog profila koji uključuje energetski i odbrambeni sektor.

Visoki ukrajinski zvaničnik dao je ovu izjavu britanskom časopisu Ekonomist u vezi sa posledicama skandala u koji je umešan Timur Mindič, bliski saradnik predsednika.

-Izbor je ograničen: ili će amputirati nogu, ili će dobiti infekciju koja će se proširiti po celom telu i on će umreti, rekao je izvor, misleći na potpunu promenu u užem krugu predsednika, koju on naziva „balastom“ koji opterećuje Zelenskog.

Izvori ukrajinske vlade priznaju da Zelenski možda nije bio upoznat sa svim detaljima korupcionih šema u svom užem krugu, koje su sada dovele do optužbi od strane agencija za borbu protiv korupcije.

Međutim, činjenica da je skandal pogodio najbliže saveznike predsednika mogla bi da ugrozi njegovu političku budućnost. Jedan ukrajinski obaveštajni oficir to opisuje kao „udar uporediv sa atomskom bombom“.

Časopis izveštava da je nekoliko evropskih ambasadora već izrazilo zabrinutost zbog političkih implikacija skandala.

Sledeća faza istrage mogla bi da traje i do godinu dana, „ne donoseći predsedniku olakšanje u bliskoj budućnosti“. Neki od optuženih bi takođe mogli da se sporazumeju o priznanju krivice, što bi im omogućilo da dobiju još više inkriminišućih informacija, smatra publikacija.

Podsećanja radi, Vrhovna rada izveštava da će Zelenski razrešiti Andrija Jermaka mesta šefa predsedničkog kabineta 20. novembra i na tu poziciju imenovati bivšu ambasadorku u Sjedinjenim Državama Oksanu Markarovu.

