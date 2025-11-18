NA ŠTA ĆE RUSIJA TROŠITI NAJVIŠE NOVCA SLEDEĆE GODINE: Na ove stavke će otići više od sedam biliona rubalja
RUSKA Državna duma usvojila je u drugom čitanju federalni budžet za 2026. godinu, kao i projekcije za 2027–2028. godinu.
Najveći deo od ukupno više od sedam biliona rubalja (oko 74,2 milijarde evra) biće usmeren na odbranu, bezbednost i finansiranje ruskih snaga u Ukrajini.
Pored toga, značajna sredstva planirana su za obnovu škola, izgradnju i rekonstrukciju puteva, razvoj ruralnih sredina, kao i programe namenjene malom agribiznisu i subvencionisanim kreditima.
Budžet predviđa i jaču podršku porodicama sa decom, uključujući novu naknadu za najugroženije porodice sa dvoje ili više dece, kao i nastavak različitih programa pomoći majkama.
Za ove mere obezbeđeno je preko 1,8 biliona rubalja (oko 19,15 milijardi evra), dok je sličan iznos planiran za stambene kredite, a više od dva biliona rubalja (oko 21,23 milijardi evra) namenjeno je poboljšanju stambenog fonda porodica sa decom.
U segmentu socijalnih troškova planirano je povećanje studentskih stipendija, finansiranje vojnih učilišta, bolji pristup naučnim resursima, kao i obezbeđivanje lekova za pacijente sa teškim i skupim oboljenjima.
Budžetski deficit projektovan je na 1,6% BDP-a u 2026., zatim 1,2% u 2027. i 1,3% u 2028. godini.
(Biznis Kurir)
Preporučujemo
BAJATOVIĆ OTKRIO POTENCIJALNE KUPCE NIS-A: "Ruski kapital mora da bude anuliran"
DIREKTOR Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je večeras da prodaju NIS-a Rusima 2008. ne vidi kao loš poslovni potez, ali da ruski kapital u toj kompaniji mora da bude anuliran, jer NIS mora da nastavi da radi, a kao potencijalne kupce NIS-a vidi subjekte iz arapskih zemalja, ali ne isključuje ni evropske, ili američke kompanije.
18. 11. 2025. u 22:27
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)