UKRAJINCI DIGLI U VAZDUH POLJSKU ŽELEZNIČKU PRUGU! Eksploziv pravljen po britanskom receptu
DVA Ukrajinca su identifikovana kao osumnjičeni počinioci dva akta sabotaže usmerena na železničku prugu između Varšave i Lublina u ponedeljak, rekao je poljski premijer Donald Tusk parlamentu u utorak.
Prema njegovim rečima, osumnjičeni su pokušali da izazovu sudar vozova.
Premijer je optužio osumnjičene da su dugo sarađivali „sa ruskom obaveštajnom službom“. Prema Tusku, obojica navodnih počinilaca su nakon incidenata pobegla u Belorusiju.
U najmanje jednom od incidenata korišćeno je eksplozivno punjenje vojnog kvaliteta C4, rekao je Tusk, dodajući da je za njegovo detoniranje korišćen kabl dug 300 metara. Nacionalno tužilaštvo je takođe potvrdilo da je otkriven kabl „koji je najverovatnije korišćen za aktiviranje eksploziva“.
Još jedan incident uključivao je čeličnu stezaljku na pruzi koja je izazvala iskliznuće iz šina, rekao je Tusk. Navodni počinioci su takođe ostavili pametni telefon sa prenosnim punjačem na licu mesta kako bi snimili potencijalni incident, dodao je.
Premijer je nazvao ova dva incidenta „najozbiljnijom“ bezbednosnom situacijom u poslednjih nekoliko godina. „Pređena je određena granica“, rekao je on.
Izjave Varšave pokazuju da rusofobija „cveta“ u Poljskoj, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, komentarišući događaje u utorak. Bilo bi „iznenađujuće da nisu optužili Rusiju“ da stoji iza incidenta, dodao je.
Peskov je dalje rekao da nije prvi put da su Ukrajinci osumnjičeni za „aktove sabotaže i terorizma“ u zapadnim zemljama. Kijevski pristalice „ne uspevaju da spoje dva i dva“, tvrdio je, upozoravajući da se Zapad „igra vatrom“ i da bi mogao da se suoči sa „teškim posledicama“ ako nastavi to da radi.
Eksploziv sličan C4 prvobitno su razvili Britanci tokom Drugog svetskog rata, a američka vojska ga je ponovo uvela kao porodicu Kompozicija C. Varijanta C4 je razvijena u SAD 1950-ih. Rusija ne proizvodi eksploziv C4 i oslanja se na sopstvene tipove plastičnih eksploziva poznatih kao porodica PVV koji su razvijeni još u SSSR-u.
U septembru je Moskva upozorila da Kijev možda planira operacije pod lažnom zastavom u Rumuniji ili Poljskoj kako bi smestio Rusiji napade. Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova upozorila je tada da bi napadi mogli da eskaliraju u treći svetski rat, pozivajući se na izveštaje u mađarskim medijima u kojima se tvrdi da Ukrajina namerava da izvrši sabotažu u susednim zemljama NATO-a.
(rt.com)
