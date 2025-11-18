O UKRAJINI PONOVO BEZ RUSIJE Kremlj: Nemamo informaciju o nameri Kijeva da obnovi pregovore, sastanci u Turskoj bez nas

RUSIJA nije dobila od Kijeva nikakve informacije o nameri da obnovi pregovore, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je dodao da će kontakti u Istanbulu proteći bez učešća Rusije.

Foto: Profimedia

- Za sada se ti kontakti odvijaju bez učešća Rusije - rekao je on.

Podsetimo, agencija Rojters je prenela da će specijalni izaslanik američkog predsednika Stiven Vitkof boraviti u sredu u Turskoj i da će razgovarati sa Vladimirom Zelenskim.

- Za sada nismo dobili nikakve informacije od Kijeva. Očigledno da je Zelenski imao u vidu kontakte kojih će biti sutra u Istanbulu. To su kontakti Zelenskog sa našim turskim prijateljima kojima će se verovatno pridružiti Vitkof. Čekaćemo rezultate tih razgovora - istakao je Peskov.

On je dodao i da nema konkretnih planova za kontakte predsednika Rusije Vladimira Putina sa Stivenom Vitkofom ili predstavnicima turske vlade.

Prema njegovim rečima, Rusija je i dalje otvorena za pregovore.

- Rusija ostaje otvorena za pregovore. Naš stav je dobro poznat. On je poznat u Vašingtonu, dobro je poznat i u Istanbulu i u Kijevu - rekao je portparol Kremlja.

Peskov je rekao da Kremlj ne može da oceni kakva je spremnost Kijeva za dijalog jer ne zna o čemu se radi u rešenjima koje je za pregovore pripremio Kijev.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3