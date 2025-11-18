O UKRAJINI PONOVO BEZ RUSIJE Kremlj: Nemamo informaciju o nameri Kijeva da obnovi pregovore, sastanci u Turskoj bez nas
RUSIJA nije dobila od Kijeva nikakve informacije o nameri da obnovi pregovore, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je dodao da će kontakti u Istanbulu proteći bez učešća Rusije.
- Za sada se ti kontakti odvijaju bez učešća Rusije - rekao je on.
Podsetimo, agencija Rojters je prenela da će specijalni izaslanik američkog predsednika Stiven Vitkof boraviti u sredu u Turskoj i da će razgovarati sa Vladimirom Zelenskim.
- Za sada nismo dobili nikakve informacije od Kijeva. Očigledno da je Zelenski imao u vidu kontakte kojih će biti sutra u Istanbulu. To su kontakti Zelenskog sa našim turskim prijateljima kojima će se verovatno pridružiti Vitkof. Čekaćemo rezultate tih razgovora - istakao je Peskov.
On je dodao i da nema konkretnih planova za kontakte predsednika Rusije Vladimira Putina sa Stivenom Vitkofom ili predstavnicima turske vlade.
Prema njegovim rečima, Rusija je i dalje otvorena za pregovore.
- Rusija ostaje otvorena za pregovore. Naš stav je dobro poznat. On je poznat u Vašingtonu, dobro je poznat i u Istanbulu i u Kijevu - rekao je portparol Kremlja.
Peskov je rekao da Kremlj ne može da oceni kakva je spremnost Kijeva za dijalog jer ne zna o čemu se radi u rešenjima koje je za pregovore pripremio Kijev.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3
Preporučujemo
PISTORIJUS I "POSLEDNjE MIRNO LETO": Šta Moskva kaže o militarističkoj retorici Nemačke
17. 11. 2025. u 21:45
BAJATOVIĆ OTKRIO POTENCIJALNE KUPCE NIS-A: "Ruski kapital mora da bude anuliran"
DIREKTOR Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je večeras da prodaju NIS-a Rusima 2008. ne vidi kao loš poslovni potez, ali da ruski kapital u toj kompaniji mora da bude anuliran, jer NIS mora da nastavi da radi, a kao potencijalne kupce NIS-a vidi subjekte iz arapskih zemalja, ali ne isključuje ni evropske, ili američke kompanije.
18. 11. 2025. u 22:27
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)