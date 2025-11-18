Svet

"OVDE JE PRAVI PAKAO NA ZEMLJI!" Ukrajinska vojska objavila fotografije razorenog grada u kome nema ruske vojske (FOTO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 11. 2025. u 07:00

UKRAJINSKE kopnene snage objavile su fotografije razaranja u Konstatinovki, u Donjeckoj oblasti, koje pokazuju obim razaranja koje rusko napredovanje na istoku nanosi ukrajinskim gradovima.

ОВДЕ ЈЕ ПРАВИ ПАКАО НА ЗЕМЉИ! Украјинска војска објавила фотографије разореног града у коме нема руске војске (ФОТО)

Foto VSU

Fotografije su objavljene danas, uz napomenu da je ovaj deo bojišta iz meseca u mesec pod sve intenzivnijim napadima.

Od juna 2025. godine, Konstatinovka se suočava sa nadolazećom humanitarnom katastrofom, jer ruski udari uništavaju ključnu infrastrukturu, ostavljajući stanovnike bez struje, gasa i stabilnog snabdevanja vodom.

 

HILjADE CIVILA I DALjE U GRADU

U izveštaju koji prati objavljene fotografije, a koji je podeljen na Fejsbuku, navodi se da je oko 4.800 civila ostalo u gradu i da lokalne vlasti kažu da je evakuacija i dalje moguća.

- Međutim, brojni zapaljeni automobili na obodu grada i na svim glavnim putevima pokazuju koliko su operacije evakuacije sada opasne i teške - saopštile su Kopnene snage Ukrajine.

- A civili koji su ostali u gradu su još opasniji. Neprijatelj stalno baca vođene avio-bombe na stambena područja, sa ogromnim teretom, pretvarajući ih u pakao na zemlji - navodi se u opisu.

Foto: Фото ВСУ

POGLEDAJ GALERIJU

GRAD POD OPSADOM SA TRI STRANE

Konstatinovka je mesecima bila pod stalnim napadima dronova, što je prouzrokovalo ogromnu štetu tokom proleća i leta, objavio je "Kijev independent", čiji su reporteri proveli 24 sata u gradu u avgustu.

Prema podacima grupe za monitoring "DeepState", grad su u novembru bile okružene ruskim snagama sa tri strane, a borbe su se približavale samom gradskom području.

Kurir.rs/Indeks.hr

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUDIO BM POKLANJA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata

AUDIO BM POKLANjA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata