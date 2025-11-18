"OVDE JE PRAVI PAKAO NA ZEMLJI!" Ukrajinska vojska objavila fotografije razorenog grada u kome nema ruske vojske (FOTO)
UKRAJINSKE kopnene snage objavile su fotografije razaranja u Konstatinovki, u Donjeckoj oblasti, koje pokazuju obim razaranja koje rusko napredovanje na istoku nanosi ukrajinskim gradovima.
Fotografije su objavljene danas, uz napomenu da je ovaj deo bojišta iz meseca u mesec pod sve intenzivnijim napadima.
Od juna 2025. godine, Konstatinovka se suočava sa nadolazećom humanitarnom katastrofom, jer ruski udari uništavaju ključnu infrastrukturu, ostavljajući stanovnike bez struje, gasa i stabilnog snabdevanja vodom.
HILjADE CIVILA I DALjE U GRADU
U izveštaju koji prati objavljene fotografije, a koji je podeljen na Fejsbuku, navodi se da je oko 4.800 civila ostalo u gradu i da lokalne vlasti kažu da je evakuacija i dalje moguća.
- Međutim, brojni zapaljeni automobili na obodu grada i na svim glavnim putevima pokazuju koliko su operacije evakuacije sada opasne i teške - saopštile su Kopnene snage Ukrajine.
- A civili koji su ostali u gradu su još opasniji. Neprijatelj stalno baca vođene avio-bombe na stambena područja, sa ogromnim teretom, pretvarajući ih u pakao na zemlji - navodi se u opisu.
GRAD POD OPSADOM SA TRI STRANE
Konstatinovka je mesecima bila pod stalnim napadima dronova, što je prouzrokovalo ogromnu štetu tokom proleća i leta, objavio je "Kijev independent", čiji su reporteri proveli 24 sata u gradu u avgustu.
Prema podacima grupe za monitoring "DeepState", grad su u novembru bile okružene ruskim snagama sa tri strane, a borbe su se približavale samom gradskom području.
Kurir.rs/Indeks.hr
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
(MAPA) RUSKE TRUPE PRESEKLE SVE IZLAZE Britanski mediji: Pokrovsk je skoro pao
17. 11. 2025. u 16:21
"DUHOVI" SE SNAŽNO OBRUŠILI NA RUSKO ORUŽJE Pogledajte neverovatan snimak udara (VIDEO)
17. 11. 2025. u 20:25
"TI SI KRETEN!" Žestoka svađa u studiju Hit tvita, Babić udario na Antonijevića
ŽESTOKA svađa izbila je večeras u studiju televizije "Pink" u emisiji Hit Tvit gde gostuju predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, pravnik Milan Antonijević i biznismen Branko Babić.
16. 11. 2025. u 21:55
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
ZVUCI SEKSA U BRITANSKOM PARLAMENTU: Posle skandala - uhapšena dva muškarca
DVOJICA muškarca uhapšena su, pa puštena na slobodu uz kauciju, nakon što je mobilni telefon postavljen u Donjem domu britanskog parlamenta kako bi puštao "seksualne zvukove" tokom poslaničkih pitanja britanskom premijeru Kiru Starmeru.
16. 11. 2025. u 20:32
Komentari (0)