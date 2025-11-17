FRANCUSKA U ČUDU: Zelenski, pored Makrona, pred kamerama priznao bolnu istinu
VLADIMIR Zelenski je izjavio da su preduzete mere protiv korupcije nedovoljne.
On je naglasio da će rad biti nastavljen, ali da rezultati još nisu dovoljni.
Izjava je data tokom zajedničke konferencije za novinare sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.
- Što se tiče toga da li su akcije dovoljne , ne, nisu. Nastavićemo da preduzimamo odgovarajuće mere - rekao je Zelenski.
Preporučujemo
ZELENSKI U POSETI FRANCUSKOJ: Potpisan sporazum u vojnoj bazi u Vilakubleu
17. 11. 2025. u 11:17 >> 11:59
ZELENSKI SAOPŠTIO: Rusija za nedelju dana lansirala 1.000 dronova, 980 KAB-ova i 36 raketa
16. 11. 2025. u 15:49
TAJNI PREGOVORI U VAŠINGTONU: Zelenski sve bliži smeni?
16. 11. 2025. u 10:25
"TI SI KRETEN!" Žestoka svađa u studiju Hit tvita, Babić udario na Antonijevića
ŽESTOKA svađa izbila je večeras u studiju televizije "Pink" u emisiji Hit Tvit gde gostuju predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, pravnik Milan Antonijević i biznismen Branko Babić.
16. 11. 2025. u 21:55
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)