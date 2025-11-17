Svet

FRANCUSKA U ČUDU: Zelenski, pored Makrona, pred kamerama priznao bolnu istinu

Novosti online

17. 11. 2025. u 16:17

VLADIMIR Zelenski je izjavio da su preduzete mere protiv korupcije nedovoljne.

ФРАНЦУСКА У ЧУДУ: Зеленски, поред Макрона, пред камерама признао болну истину

Foto: Tanjug/AP

On je naglasio da će rad biti nastavljen, ali da rezultati još nisu dovoljni.

Izjava je data tokom zajedničke konferencije za novinare sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.

- Što se tiče toga da li su akcije dovoljne , ne, nisu. Nastavićemo da preduzimamo odgovarajuće mere - rekao je Zelenski.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Još jedna godina poverenja i velikog uspeha: dm drogerie markt, zahvaljujući stabilnom rastu i novim projektima, učvrstio svoju poziciju

Još jedna godina poverenja i velikog uspeha: dm drogerie markt, zahvaljujući stabilnom rastu i novim projektima, učvrstio svoju poziciju