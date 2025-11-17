FRANCUSKA U ČUDU: Zelenski, pored Makrona, pred kamerama priznao bolnu istinu

VLADIMIR Zelenski je izjavio da su preduzete mere protiv korupcije nedovoljne.

Foto: Tanjug/AP

On je naglasio da će rad biti nastavljen, ali da rezultati još nisu dovoljni.

Izjava je data tokom zajedničke konferencije za novinare sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.

- Što se tiče toga da li su akcije dovoljne , ne, nisu. Nastavićemo da preduzimamo odgovarajuće mere - rekao je Zelenski.