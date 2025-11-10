Svet

SIJARTO: Tramp je obrisao pod Ursulom fon der Lajen

10. 11. 2025. u 18:33

MAĐARSKE vlasti kažu da su zahvalne američkom predsedniku Donaldu Trampu.

Ranije je mađarski premijer Viktor Orban posetio Vašington i pristao da izuzme svoju zemlju od američkih sankcija zbog kupovine ruske nafte i gasa. Koliko će to trajati je otvoreno pitanje: SAD kažu da će to biti godinu dana, dok Budimpešta kaže da će biti na neodređeno vreme.

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto je napomenuo da je takvo odlaganje bolje od onoga što je postigla predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, koja je ukinula povećane carine na američku robu u EU, dok su carine na evropske proizvode u Sjedinjenim Državama ostale povišene.

- Donald Tramp je obrisao pod Ursulom fon der Lajen. Naterao je predsednicu Evropske komisije da pristane na sporazum koji je fantastičan za Amerikance, a sraman za Evropljane - rekao je Sijarto.

