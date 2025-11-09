HITNO EVAKUISANO SKORO MILION LJUDI, UVEDENO VANREDNO STANJE: Filipini na udaru snažne oluje kakva dugo nije viđena (FOTO/VIDEO)

SNAŽNA oluja koja se približava najvećem filipinskom ostrvu Luzon prerasla je u supertajfun, dok jedan region već trpi "po život opasne uslove", saopštile su filipinske vlasti. Više od 900.000 ljudi je hitno evakuisano u istočnim i severnim regijama, prenosi Gardijan.

Foto: Profimedia

Vetar jačine 185 km/h i obilne padavine

Prema filipinskoj meteorološkoj službi Pagasa, tajfun Fung Vongdoneće vetrove jačine od 185 km/h i obilne padavine u više oblasti u nedelju. Prvo je pogođena istočna regija Bikol, dok se očekuje da će Luzon - najnaseljenije ostrvo ove zemlje - biti pogođeno tokom noći u nedelju na ponedeljak.

Fung Vong, lokalno poznatiji kao Uvan, dolazi samo nekoliko dana nakon što je prethodni tajfun Kalmaegi iza sebe ostavio razaranja i gotovo 200 mrtvih. Više škola otkazalo je nastavu u ponedeljak ili je prešlo na onlajn časove, dok je "Filipin erlajnz" otkazao više domaćih letova, piše BBC.

Pripreme i evakuacije uoči dolaska oluje

Iako se očekuje da će Fung Vong oslabiti nakon udara na kopno, zadržaće snagu tajfuna dok prelazi preko Luzona. Već u subotu uveče, istočni delovi zemlje počeli su da trpe jake vetrove i kišu, saopštili su iz Pagase.

Posebnu zabrinutost izaziva Katanaduanes - ostrvo na istoku Bikola - i druge niske i priobalne oblasti, gde su stanovnici pozvani da se do nedelje ujutro presele na više tačke.

U regionu Aurora, na istoku Luzona, BBC je razgovarao sa Hagunojem (21), zaposlenim u jednom od hotela duž obale u mestu Sabang.

On je rekao da su lokalni policajci danima obilazili hotele i proveravali da li su svi gosti evakuisani. Do nedelju ujutro svi hoteli bili su napušteni, a stanovnici su se pripremili za dolazak tajfuna, koji se očekuje oko ponoći.

- Ostaću dugo koliko god mogu da čuvam objekat, a onda idem motorom kući na sigurno - rekao je.

Osoblje je vezivalo prozore užadima i osiguravalo ulaze kako bi se sprečilo lomljenje stakla usled jakog vetra.

Current situation in Polangui, Albay, Philippines followingTyphoon Fung-wong (UwanPH) pic.twitter.com/NgyujFEe5t — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 9, 2025

Tajfun zaustavio spasilačke operacije

Dolazak Fung Vonga prisilio je vlasti da obustave spasilačke operacije pokrenute nakon tajfuna Kalmaegi, jednog od najjačih u ovoj godini. Obilne padavine pokrenule su klizišta i bujične poplave, koje su uništile čitava siromašna naselja.

Najmanje 204 osobe su poginule na Filipinima od posledica prethodnog tajfuna, dok se više od 100 i dalje vodi kao nestalo.



WATCH: Gusty winds and strong waves along Imelda Boulevard in Virac, Catanduanes on Sunday (Nov. 9, 2025) morning, as Super Typhoon #UwanPH (international name Fung-wong) approaches the province.



Catanduanes is now under Signal No. 5 | Video courtesy of Edson Casarino pic.twitter.com/3i80df1Cob — Philippine News Agency (@pnagovph) November 9, 2025

Vanredno stanje i strah od novog udara

Filipinska vlada proglasila je vanredno stanje u celoj zemlji posle Kalmaegija i u pripremi za dolazak novog tajfuna. To omogućava brži pristup fondovima za hitne slučajeve i olakšava nabavku i distribuciju pomoći.

Mnogi stanovnici, traumatizovani prethodnim razaranjem, sada su dodatno uplašeni.

- Odlučili smo da se evakuišemo jer je prethodni tajfun doneo poplave u naš kraj. Sada samo želim da zaštitim svoju porodicu - rekao je Norlito Dugan za agenciju AFP.

Njegova porodica potražila je utočište u crkvi u gradu Sorsogon na Luzonu.

- Ovde sam jer su talasi kod moje kuće ogromni, živim blizu obale. Vetar je veoma jak, a talasi ogromni - rekla je stanovnica, Maksin Dugan.

Huge weight behind some of these waves smashing into the waterfront in Baler, these will continue to get bigger and heavier as the day progresses and #typhoon #UwanPH Fung-wong gets closer - @icyclone getting a front row view down there pic.twitter.com/IHNJLHDPdj — James Reynolds (@EarthUncutTV) November 9, 2025

Filipini - zemlja na udaru klimatskih rizika

Filipinisu jedna od najugroženijih zemalja na svetu kada je reč o tropskim ciklonima, jer se nalazi u oblasti Pacifikagde se oni često formiraju. U proseku se svake godine formira oko 20 tropskih ciklona, od kojih polovina direktno pogađa zemlju.

Iako se ne očekuje da klimatske promene povećaju broj ciklona, toplije more i atmosfera doprinose da oluje budu intenzivnije i s jačim vetrovima, obilnijim padavinama i većim rizikom od priobalnih poplava.

(BBC/The Guardian)

BONUS VIDEO: