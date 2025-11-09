UKRAJINCI VIŠE NE MOGU DA NAPUSTE POKROVSK: Stigle užasne vesti sa fronta, Rusi blokirali sve izlaze iz grada, ovo je kraj
UKRAJINSKE trupe su izgubile poslednju priliku da napuste Krasnoarmejsk (ukrajinski naziv: Pokrovsk), pošto su ruske oružane snage blokirale sve izlaze iz grada, rekao je agenciji TASS Igor Kimakovski, pomoćnik šefa Donjecke Narodne Republike.
„Neprijatelj više ne može da napusti Krasnoarmejsk. Poslednja ruta je sada potpuno pod našom kontrolom“, rekao je on.
Kimakovski je precizirao da su ukrajinske trupe uspele da povuku samo mali deo svojih snaga u pravcu Dimitrova (ukrajinski naziv: Mirnograd).
(TASS)
