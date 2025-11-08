Svet

UKRAJINCI PONOVO NAPALI KURSK: Imali samo jedan zadatak

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

08. 11. 2025. u 11:11

UKRAJINSKA vojska pokušala je da napadne jednu o termoelektrana u Kursku, rekao je v.d. gubernatora Kurske oblasti Aleksandar Hinštejn.

Foto: Profimedia/Printskrin

Pokušaj je bio neuspešan, termoelektrana radi normalno i prekida u grejanju nije bilo, naveo je on.

Foto: Profimedia

 

(Sputnjik)

