UKRAJINCI PONOVO NAPALI KURSK: Imali samo jedan zadatak

Dijana Hrka, majka mladića Stefana Hrke koji je stradao u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, pre nekoliko meseci govorila je da je jako tužna što se Novi Sad skrnavi i ruši od strane blokadera. A zatim je dodala da je jako ružno da se predsednik Srbije,Aleksandar Vučić, krivi za tragediju.