"AKO AMERIKANCI NASTAVE NUKLEARNE TESTOVE..." Nebeznja upozorio: Moramo biti spremni

STALNI predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja izjavio je danas da Rusija mora biti spremna ako Sjedinjene Američke Države nastave nuklearna ispitivanja.

Foto printskrin UN TV

"Predsednik (SAD Donald) Tramp, kao odgovor na naše testiranje novih krstarećih raketa i podmornica na nuklearni pogon, je izjavio da Sjedinjene Države razmatraju nastavak nuklearnih ispitivanja. Ovo je prilično ozbiljna izjava. Šta će ona podrazumevati, ostaje da se vidi", rekao je Nebenzja za RIA novosti.

On je podsetio na sastanak ruskog Saveta bezbednosti Rusije, na kojem je ruski predsednik Vladimir Putin naglasio da takve izjave treba shvatiti ozbiljno.

"Ako se to desi, moramo biti spremni na takav razvoj događaja", dodao je Nebenzja.

Tramp je prethodno objavio da je naredio da se testiranje nuklearnog oružja sprovede "ravnopravno" sa drugim zemljama koje navodno imaju relevantne programe.



(Tanjug)

BONUS VIDEO: