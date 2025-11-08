"AKO AMERIKANCI NASTAVE NUKLEARNE TESTOVE..." Nebeznja upozorio: Moramo biti spremni
STALNI predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja izjavio je danas da Rusija mora biti spremna ako Sjedinjene Američke Države nastave nuklearna ispitivanja.
"Predsednik (SAD Donald) Tramp, kao odgovor na naše testiranje novih krstarećih raketa i podmornica na nuklearni pogon, je izjavio da Sjedinjene Države razmatraju nastavak nuklearnih ispitivanja. Ovo je prilično ozbiljna izjava. Šta će ona podrazumevati, ostaje da se vidi", rekao je Nebenzja za RIA novosti.
On je podsetio na sastanak ruskog Saveta bezbednosti Rusije, na kojem je ruski predsednik Vladimir Putin naglasio da takve izjave treba shvatiti ozbiljno.
"Ako se to desi, moramo biti spremni na takav razvoj događaja", dodao je Nebenzja.
Tramp je prethodno objavio da je naredio da se testiranje nuklearnog oružja sprovede "ravnopravno" sa drugim zemljama koje navodno imaju relevantne programe.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
SVET IDE KA NUKLEARNOM RATU? Amerika testira smrtonosnu raketu (VIDEO)
03. 11. 2025. u 19:08
ŠMIT PONIŽEN U SB UN: Nije mogao da govori, Rusi i Kinezi očitali bukvicu Nemcu
31. 10. 2025. u 19:23
SAD NASTAVLjA SA NUKLEARNIM PROBAMA Tramp: "Uskoro ćete saznati..."
31. 10. 2025. u 19:20
VENS O NUKLEARNIM PROBAMA: Treba proveriti da li sve funkcioniše
30. 10. 2025. u 20:41
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"ONI SU TVOJE ŽRTVE!" Papa javno prozvao Trampa zbog situacija u "srpskom" gradu
PAPA Lav pozvao je na "duboko razmišljanje" o načinu na koji se migranti tretiraju u Sjedinjenim Državama, rekavši da su mnogi ljudi "duboko pogođeni" politikom masovnih deportacija.
06. 11. 2025. u 12:50
Komentari (0)