SASTANAK KOJI TRESE SVET: Tramp i Tinubu licem u lice zbog optužbi za genocid nad hrišćanima

PREDSEDNIK Nigerije Bola Tinubu sastaće se u narednim danima sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, kako bi razgovarali o tvrdnjama da se nad hrišćanima u toj zemlji vrši genocid, saopštile su danas vlasti u Nigeriji.

Foto: Tanjug/AP

Specijalni savetnik nigerijskog predsednika za političku komunikaciju Danijel Bvala izjavio je u objavi na platformi X da će na sastanku biti reči o prirodi terorističkih napada u Nigeriji koje, prema njegovim rečima treba razjasniti, kao i pitanja saradnje dve zemlje u borbi protiv terorizma, prenosi Nigeriainfo.

- Predsednik Tramp je mnogo pomogao Nigeriji tako što je odobrio prodaju oružja, a predsednik Tinubu je adekvatno iskoristio tu priliku u borbi protiv terorizma, sa ogromnim rezultatima koji to pokazuju. Što se tiče razlika oko toga da li teroristi u Nigeriji ciljaju samo hrišćane ili zapravo sve vere, ili nijednu veru, razlike, ako postoje, biće razmotrene i rešene od strane dva lidera kada se budu sastali u narednim danima - kazao je Bvala.

Tramp je u subotu optužio nigerijsku vladu da ignoriše napade na hrišćane u toj zemlji, i najavio je da će narediti vojne napade u Nigeriji kao odgovor na "strašne zločine" nad hrišćanima.

"Ako nigerijska vlada nastavi da dozvoljava ubijanje hrišćana, Sjedinjene Američke Države će odmah obustaviti svu pomoć Nigeriji i vrlo je moguće da će ući u tu sada osramoćenu zemlju, 'pucajući iz oružja', kako bi potpuno uništile islamske teroriste koji čine ove užasne zločine - objavio je Tramp sinoć na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

On je naložio američkom Ministarstvu rata da se "pripremi za moguću akciju'', i upozorio je nigerijsku vladu da "mora brzo da deluje".

Nigerija ima 220 miliona stanovnika i gotovo podjednako je podeljena između hrišćana i muslimana. Zemlja se dugo suočava sa nesigurnošću sa raznih frontova, uključujući ekstremističku grupu Boko Haram, koja nastoji da uspostavi svoje radikalno tumačenje islamskog zakona.

(Tanjug)

