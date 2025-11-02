SASTANAK KOJI TRESE SVET: Tramp i Tinubu licem u lice zbog optužbi za genocid nad hrišćanima
PREDSEDNIK Nigerije Bola Tinubu sastaće se u narednim danima sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, kako bi razgovarali o tvrdnjama da se nad hrišćanima u toj zemlji vrši genocid, saopštile su danas vlasti u Nigeriji.
Specijalni savetnik nigerijskog predsednika za političku komunikaciju Danijel Bvala izjavio je u objavi na platformi X da će na sastanku biti reči o prirodi terorističkih napada u Nigeriji koje, prema njegovim rečima treba razjasniti, kao i pitanja saradnje dve zemlje u borbi protiv terorizma, prenosi Nigeriainfo.
- Predsednik Tramp je mnogo pomogao Nigeriji tako što je odobrio prodaju oružja, a predsednik Tinubu je adekvatno iskoristio tu priliku u borbi protiv terorizma, sa ogromnim rezultatima koji to pokazuju. Što se tiče razlika oko toga da li teroristi u Nigeriji ciljaju samo hrišćane ili zapravo sve vere, ili nijednu veru, razlike, ako postoje, biće razmotrene i rešene od strane dva lidera kada se budu sastali u narednim danima - kazao je Bvala.
Tramp je u subotu optužio nigerijsku vladu da ignoriše napade na hrišćane u toj zemlji, i najavio je da će narediti vojne napade u Nigeriji kao odgovor na "strašne zločine" nad hrišćanima.
"Ako nigerijska vlada nastavi da dozvoljava ubijanje hrišćana, Sjedinjene Američke Države će odmah obustaviti svu pomoć Nigeriji i vrlo je moguće da će ući u tu sada osramoćenu zemlju, 'pucajući iz oružja', kako bi potpuno uništile islamske teroriste koji čine ove užasne zločine - objavio je Tramp sinoć na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
On je naložio američkom Ministarstvu rata da se "pripremi za moguću akciju'', i upozorio je nigerijsku vladu da "mora brzo da deluje".
Nigerija ima 220 miliona stanovnika i gotovo podjednako je podeljena između hrišćana i muslimana. Zemlja se dugo suočava sa nesigurnošću sa raznih frontova, uključujući ekstremističku grupu Boko Haram, koja nastoji da uspostavi svoje radikalno tumačenje islamskog zakona.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - S-400 NA CRVENOM TRGU: Novosti snimile ponos ruske armije
Preporučujemo
AL ŠARA DOLAZI U VAŠINGTON: Predsednik Sirije na sastanku sa Trampom sledeće nedelje
02. 11. 2025. u 13:35
TRAMP O PUTU U AZIJU: Sastanak sa Si Đinpingom dovešće do uspeha i "večnog mira"
01. 11. 2025. u 23:00
TRAMP NAREDIO PRIPREME ZA NAPAD NA NIGERIJU
01. 11. 2025. u 22:17
TRAMPOV ROK ISTEKAO: Obrt i veliki problem na Bliskom istoku
01. 11. 2025. u 18:58
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)