AMERIČKI MEDIJI: Pentagon odobrio isporuku raketa "tomahavk" Kijevu, konačna odluka sada na Trampu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

31. 10. 2025. u 21:31

PENTAGON je dao dozvolu Beloj kući da isporuči Ukrajini rakete "tomahavk". Konačna odluka je sada na predsedniku Donaldu Trampu, javlja Si-En-En.

Foto Vikipedija/US NAVY

Američko Ministarstvo odbrane smatra da isporuka raketa neće negativno uticati na zalihe naoružanja.

Podsetimo, Tramp je ranije na sastanku sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom rekao da samo u SAD znaju kako se primenjuje ovaj tip raketa a da Amerika nema nameru da deli znanje sa drugima.

Kako prenosi američka TV, odluka je sada na Trampu.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je 23. oktobra rekao da će odgovor Rusije, u slučaju da rakete "tomahavk" budu primenjene za napade unutar ruske teritorije, biti veoma ozbiljan, ako ne i zapanjujući.

