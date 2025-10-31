AMERIČKI MEDIJI: Pentagon odobrio isporuku raketa "tomahavk" Kijevu, konačna odluka sada na Trampu
PENTAGON je dao dozvolu Beloj kući da isporuči Ukrajini rakete "tomahavk". Konačna odluka je sada na predsedniku Donaldu Trampu, javlja Si-En-En.
Američko Ministarstvo odbrane smatra da isporuka raketa neće negativno uticati na zalihe naoružanja.
Podsetimo, Tramp je ranije na sastanku sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom rekao da samo u SAD znaju kako se primenjuje ovaj tip raketa a da Amerika nema nameru da deli znanje sa drugima.
Kako prenosi američka TV, odluka je sada na Trampu.
Predsednik Rusije Vladimir Putin je 23. oktobra rekao da će odgovor Rusije, u slučaju da rakete "tomahavk" budu primenjene za napade unutar ruske teritorije, biti veoma ozbiljan, ako ne i zapanjujući.
(sputnikportal.rs)
