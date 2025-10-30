OD BAŠTINE NI TRAGA: Nova hapšenja zbog krađeu Luvru, ali ukradeno nacionalno blago kao da je u zemlju propalo

Hapšenja se nastavljaju, od nakita ni traga.

Foto: Goran Čvorović

To je u najkraćem trenutni epilog velike potere za kraljevskim blagom koje je pre desetak dana nestalo iz Luvra.

Francuske vlasti su u opsežnoj akciji uhapsile još petoro osumnjičenih da su učestvovali u "pljački veka", kada su lopovi usred bela dana iz najposećenijeg muzeja na svetu izneli dragocenosti koje pripadaju nacionalnoj baštini, procenjene vrednosti od 88 miliona evra.

Među petoro uhapšenih, nalazi se i osoba osumnjičena da je direktno učestvovala u grupi od četvoro kradljivaca koji su za kraće od četiri minuta odneli nakit iz muzeja. Prethodno su, pre nekoliko dana, uhapšena dvojica osumnjičenih tridesetogodišnjaka i protiv njih je, posle četiri dana pritvora koliko zakon maksimalno dozvoljava, podignuta optužnica, posle čega mi je produžen boravak iza rešetaka.

Protiv prve dvojice uhvaćenih podignuta je optužnica zbog krađe i udruživanja u kriminalnu grupu. Treći je tek priveden, a za četvrtim direktnim učesnikom, koji je sa "pajtosima" u žutom prsluku brusilicom izvršio napad, i dalje se traga.

Najnovija akcija hapšenja izvršena je u Parizu i u oblasti Sena Sen Deni, severoistočnom pariskom predgrađu, odakle su i prva dvojica privedenih. Do njih se stiglo zahvaljujući DNK tragovima koje su kradljivci "posejali" na sve strane tokom pljačke.

Državna tužiteljka iz Pariza Lor Bekio je povodom njihovog privođenja saopštila da je još uvek rano da se govori o profilu i načinu delovanja lopova, da ne bi ometala istragu. Ali, dodala je i to da, tokom pretresa njihovih stanova, ukradenih osam dragocenosti nisu pronađene.

Francuzi strepe da odneto blago ne bude isečeno i usitnjeno radi lakše prodaje na crnom tržištu, čime bi nepovratno bio uništen deo nacionalnog nasleđa. Kako vreme više prolazi, strah da se to ne dogodi sve je veći.