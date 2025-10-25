"UVEK SAM IMAO ODLIČNE ODNOSE SA PUTINOM" Tramp otkrio uslov za sastanak sa ruskim liderom

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će se sastati sa ruskim liderom Vladimirom Putinom samo ako bude postojalo jasno razumevanje da se može postići dogovor o regulisanju sukoba u Ukrajini.

- Moramo biti sigurni da ćemo postići dogovor. Neću trošiti vreme uzalud. Uvek sam imao odlične odnose sa Vladimirom Putinom - rekao je Tramp.

Tako je američki predsednik odgovorio na pitanje pod kojim bi uslovima bio spreman da ponovo organizuje susret sa svojim ruskim kolegom.

Danas je šef Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev u intervjuu američkim televizijama izrazio uverenje da će pregovori Putina i Trampa biti održani, ali verovatno nešto kasnije. On je naglasio da je Moskva zainteresovana da što pre okonča sukob u Ukrajini, ali je dodao da je to moguće samo uz uvažavanje interesa Rusije.

Specijalni predstavnik predsednika Rusije takođe je istakao da plan mirovnog rešenja obuhvata više elemenata, među kojima su pitanje teritorija, neutralnost Ukrajine i bezbednosne garancije.

Tramp je u četvrtak objavio otkazivanje planiranog susreta sa Putinom u Budimpešti, o kome su se dvojica lidera dogovorila tokom telefonskog razgovora prošle nedelje. On je rekao da će sastanak biti održan u budućnosti.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov preciz irao je da je "teško otkazati nešto o čemu nije bilo konkretnih dogovora", jer nije bio utvrđen datum održavanja sastanka.

(RIA)