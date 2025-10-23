ŠVERCOVALA KILO I PO HEROINA U STOMAKU: Kurir droge uhapšena posle sletanja na rimski aerodrom Fjumičino
PROVERE sprovedene u rimskoj bolnici Umberto Prvi potvrdile su sumnje karabinjera, u stomaku žene nalazilo se preko kilogram i po čistog heroina, podeljenog u 102 kuglice. Ali kurir droge, 29. godišnja Nigerijka, nije stigla da izvrši isporuku jer su je pre toga zaustavili karabinjeri.
Sletela je na rimski aerodorm Fjumičino, potom uzela voz za Termini, glavnu železničku stanicu u Rimu, ali kada je stigla na stanicu naišla je na kontrolni punkt karabinjera. Posumnjali su i odveli je u bolnicu na seriju testova sprovedenih u klinici Umberto Primo i potvrdili pretpostavku; u digestovnom traktu imala je 102 termički zapečaćene supozitorije koje su sadršale jedan i po kilogram čistog heroina.
Žena je uhapšena, posle napuštanja bolnice nalazila se u dobrom stanju, i prebačena je u ženski zatvor u Rebibiju u Rimu.
