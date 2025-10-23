ŠVERCOVALA KILO I PO HEROINA U STOMAKU: Kurir droge uhapšena posle sletanja na rimski aerodrom Fjumičino

PROVERE sprovedene u rimskoj bolnici Umberto Prvi potvrdile su sumnje karabinjera, u stomaku žene nalazilo se preko kilogram i po čistog heroina, podeljenog u 102 kuglice. Ali kurir droge, 29. godišnja Nigerijka, nije stigla da izvrši isporuku jer su je pre toga zaustavili karabinjeri.

Foto: MUP

Sletela je na rimski aerodorm Fjumičino, potom uzela voz za Termini, glavnu železničku stanicu u Rimu, ali kada je stigla na stanicu naišla je na kontrolni punkt karabinjera. Posumnjali su i odveli je u bolnicu na seriju testova sprovedenih u klinici Umberto Primo i potvrdili pretpostavku; u digestovnom traktu imala je 102 termički zapečaćene supozitorije koje su sadršale jedan i po kilogram čistog heroina.

Žena je uhapšena, posle napuštanja bolnice nalazila se u dobrom stanju, i prebačena je u ženski zatvor u Rebibiju u Rimu.