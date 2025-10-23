Svet

MEDVEDEV UPOZORIO: Terorističke organizacije aktivno uključene u ilegalnu migraciju u Rusiji

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

23. 10. 2025. u 19:52

ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je danas da su terorističke i ekstremističke organizacije aktivno uključene u ilegalnu migraciju u toj zemlji.

Dmitrij Medvedev, Foto AP

"Nekontrolisana i ilegalna migracija je izuzetno korisna za neprijateljske snage, terorističke i ekstremističke organizacije koje aktivno deluju na ovom području", rekao je Medvedev, prenosi RIA Novosti.

Kako je naveo, migranti mogu da ostanu u Rusiji strogo u skladu sa svojim ugovorima o radu i da napuste zemlju po njihovom isteku.

"Neophodno je da migranti ostanu u našoj zemlji strogo u skladu sa uslovima svog ugovora o radu i da je odmah odu čim završe svoje zadatke", istakao je Medvedev.

Prema njegovim rečima, to će pomoći u sprečavanju sukoba i smanjenju tenzija u društvu, koje su, kako kaže, prilično ozbiljne u tom pogledu.
 

(Tanjug)

