SUKOBI u južnom delu Ukrajine poslednjih dana sve više se koncentrišu na područje reke Dnjepra i strateški važnog grada Hersona.

Foto MoD Rusije/Tanjug/AP

Prema informacijama iz ruskih izvora, vojska Moskve ostvarila je napredak i preuzela kontrolu nad gotovo celom deltom Dnjepra, što bi moglo da označi novu fazu u borbama za jug Ukrajine.

Guverner ruskog dela Hersonske oblasti, Vladimir Saldo, izjavio je da su ruske trupe uspostavile kontrolu nad većinom ostrva i priobalja u tom delu reke, što se smatra ključnim korakom ka učvršćivanju prisustva u regionu.

Saldo je potvrdio da se intenzivne borbe vode i u naselju Korabel, smeštenom na ostrvu Karantin u reci Dnjepar. Prema njegovim rečima, ruske trupe napreduju u čišćenju urbanih zona i industrijskih kompleksa, dok ukrajinske jedinice pružaju otpor uglavnom iz podzemnih skloništa i improvizovanih odbrambenih položaja. Moskva tvrdi da su ukrajinske snage u tom sektoru pretrpele značajne gubitke, dok se deo njihovih vojnika povukao preko reke.

🇷🇺Russian reconnaissance units continue systematic work to clear Quarantine Island in Kherson.



🇷🇺A new reconnaissance and combat group is preparing to conduct an operation to identify and eliminate scattered enemy groups remaining in the Korabel neighbourhood area.

ZNAČAJ BRODOGRADILIŠTA I UNIŠTENjE MOSTA

Ruski vojni izvori navode da je brodogradilište Herson sada pod njihovom kontrolom. Ova lokacija ima strateški značaj, jer omogućava popravku i logističku podršku rečnim jedinicama, ali i mogućnost širenja operacija duž desne obale Dnjepra.

Pojedini ruski mediji objavili su da je most koji povezuje unutrašnjost Hersonske oblasti sa ostrvom Karantin uništen u poslednjim borbama, što bi moglo ozbiljno otežati snabdevanje ukrajinskih jedinica koje su još uvek prisutne u tom delu reke.

Ilustracija telegram rybar

Ukoliko se potvrdi ta informacija, to bi značilo da će ukrajinska vojska morati da pronađe alternativne puteve snabdevanja, verovatno improvizovane pontonske prelaze, čime bi se dodatno usporila njihova operativna sposobnost.

Ruska strana smatra da bi kontrola nad ovom zonom omogućila pokretanje šire ofanzive ka Mikolajevu i Odesi, dok ukrajinski izvori tvrde da je situacija na terenu još fluidna i da se vode intenzivne borbe za svaku poziciju.

CHERSOŃ

Już 14 bm kilka 🇷🇺 grup szturmowych wylądowało na Wyspie Karantinnyj

CEL zniszczenie 🇺🇦 punktów:

-dowodzenia,

- kierowania dronami,

- naprowadzanie ognia 🇷🇺 artylerii

WCZEŚNIEJ

zakłócono Starlinka przy pomocy 🇷🇺 systemu WRE "Tirada-2S"

EFEKT 🇺🇦straty do 50 ludzi/dzień pic.twitter.com/kjcY5hWSJ9 — Piotr (@Piotr734668) October 21, 2025

ELEKTRONSKO RATOVANjE I „TIRADA-2S“

Prema ruskim vojnim analitičarima, jedan od ključnih faktora uspeha njihovih amfibijskih i diverzantskih operacija u oblasti Dnjepra jeste primena savremenih sistema elektronskog ratovanja. Sistem „Tirada-2S“ navodno je korišćen za ometanje komunikacionih kanala ukrajinskih jedinica, posebno satalitskih veza putem Starlink terminala.

Foto MO Rusije

Time su, prema navodima ruskih izvora, ukrajinski komandanti ostali bez stabilne komunikacije i koordinacije, što je u više navrata dovelo do povlačenja njihovih trupa.

Ukrajinska strana, s druge strane, nije potvrdila ove tvrdnje, ali je priznala da postoje „privremeni problemi“ sa komunikacijom na pojedinim tačkama fronta. Iako su obe strane pažljive u iznošenju detalja, jasno je da borba za kontrolu elektromagnetnog spektra postaje sve važniji element rata.

Krasnoarmeisk area.

The RuAF occupy new positions in western part of Rodinskoe.

48.349626,37.201216https://t.co/0OnRi0TxD0 pic.twitter.com/IcyS0Yp7U9 — Slivočnый kapriz (@creamy_caprice) October 23, 2025

NAPADI U KIJEVSKOJ OBLASTI I NA JUGU ZEMLjE

Nakon novih napada ruskih dronova u Harkovu ruske snage su proširile dejstva i na centralne delove Ukrajine. Prema navodima ruskih izvora vesti, njihova vojska je izvela udar na komandno sklonište u Kijevskoj oblasti, gde su, prema navodima izvora, boravili i strani vojni savetnici. Nema nezavisne potvrde ovih tvrdnji, ali se procenjuje da je reč o delu šireg talasa ruskih udara na komandne i logističke centre.

Latest developments in the war between #Russia and #Ukraine as of the morning of October 23 - Subtitled



- The Russian army takes control of #Ivanivka in #Dnipro

- The area of ​​Russian control in the #Dnipro region



video link:https://t.co/9uhTs1JKyN pic.twitter.com/vCh5nzOgSX — Roy (@royy_tweets) October 23, 2025

Pored toga, ruska avijacija napala je postrojenje za proizvodnju motora za bespilotne letelice u blizini aerodroma Žuljani, kao i kamp za obuku ukrajinskih snaga kod Borispolja. Izvori bliski ruskim službama tvrde da je u napadima poginulo više desetina osoba, dok su ukrajinske vlasti saopštile da se vodi istraga i da su žrtve „znatno manje nego što tvrdi Moskva“.

Napadi su zabeleženi i u Zaporožju, gde je pogođen sistem protivvazdušne odbrane, kao i u Odessi, gde je uništen deo lučke infrastrukture. Ruska strana tvrdi da je pogođen brod koji je prevozio vojnu opremu iz zemalja NATO-a, dok je ukrajinska strana te navode odbacila.

Pokrovsk Pocket

Northern flank:



23.10.25 Krasnoarmeysk - Rodinskoye



Positional combat operations in the Krasnoarmeysk area.

The Russian Armed Forces advanced 1 km in the town of Rodinskoye, reached the western part of the residential area, and took new positions.

The forward… pic.twitter.com/WeUbyXws8k — -- GEROMAN -- time will tell - 👀 -- (@GeromanAT) October 23, 2025

PROMENA TAKTIKE UKRAJINSKE VOJSKE

Suočena sa povećanim gubicima i nedostatkom teške tehnike, ukrajinska vojska, prema ruskim izvorima, sve češće pribegava upotrebi manjih diverzantskih i izvidničkih grupa.

Komandant jedne ruske jurišne brigade, Aleksandar Vereščagin, izjavio je da se ukrajinske jedinice sada fokusiraju na pokušaje infiltracije u novozauzete ruske položaje, ali bez većih uspeha. On tvrdi da ruske snage koriste stalni vazdušni nadzor i dronove kako bi na vreme otkrile i neutralisale takve pokušaje.

Iako su ovi navodi teško proverljivi, činjenica je da se dinamika sukoba u poslednjim mesecima značajno promenila. Umesto velikih frontovskih ofanziva, obe strane sve više koriste manevre manjeg obima, lokalne udare i sabotaže, što ukazuje na iscrpljenost i pokušaj prilagođavanja situaciji na terenu.

⚔️Similar situation in Pokrovsk...



Local reports say the AFU are pulling out of some areas in small groups of up to 10 men, whilst the RFAF tries to pick them off with artillery and drones.



They also say they are avoiding close quarter fighting pic.twitter.com/TLdbvOvyr0 — Tony (@Cyberspec1) October 23, 2025

RUSKO NAPREDOVANjE U HARKOVU, DONjECKU I ZAPOROŽJU

Rusko Ministarstvo odbrane je u svom dnevnom izveštaju navelo da je ukrajinska vojska tokom poslednja 24 sata izgubila više od 1.500 vojnika i oficira na različitim delovima fronta.

Najintenzivnije borbe vode se u oblastima Pokrovsk, Harkov i Zaporožje. U severoistočnom delu zemlje ruske trupe su započele opsadu sela Bologovka, dok su termobaricni sistemi TOS-1A korišćeni za uništavanje ukrajinskih položaja u okolini Volčanska.

Na jugu Donjecke oblasti ruske snage su ostvarile napredak u pravcu Pokrovska, dok su u Zaporožju proširile kontrolu oko reke Jančur i zauzele dodatne pozicije u selu Pervomajskoje. Moskva tvrdi da je podigla zastavu u severnom delu sela, čime je obezbeđen prelaz reke i nova linija fronta.

MEĐUNARODNI KONTEKST I POLITIČKE PORUKE

U političkom smislu, rat u Ukrajini i dalje ima snažan međunarodni odjek. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da odložio sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Mnogi analitičari smatraju da bi takav susret mogao predstavljati prekretnicu i otvoriti prostor za diplomatske manevre, mada su šanse za to, s obzirom na intenzitet pritiska moćnika iz Londona, Brisela i SAD, kao što vidimo – ograničene.

Zauzimanje delte Dnjepra i brodogradilišta Herson moglo bi da označi novu stratešku prekretnicu za ruske snage, jer obezbeđuje ključni mostobran za dalji pritisak na jug Ukrajine. Ipak, predstojeći meseci pokazaće da li je ovaj napredak zaista održiv ili predstavlja samo privremeno taktičko postignuće. Na terenu, situacija ostaje izuzetno napeta, dok obe strane pokušavaju da zadrže inicijativu u ratu koji sve više zavisi od logistike, tehnologije i političke volje.

