SJEDINjENE Američke Države ukinule su ključno ograničenje na upotrebu određenih raketa dugog dometa od strane Ukrajine koje su joj isporučile zapadne saveznice, omogućavajući Kijevu da intenzivira napade na ciljeve u Rusiji, objavio je u sredu „Volstrit džornal“, pozivajući se na izvore u američkoj administraciji.

Foto: x / screenshot

Prema pisanju lista, odluka SAD, koja nije javno objavljena, usledila je nakon prenosa ovlašćenja za koordinaciju takvih udara sa američkog ministra rata Pita Hegseta na generala Aleksusa Grinkeviča, vrhovnog komandanta Evropske komande Oružanih snaga SAD, koji takođe predvodi združene savezničke snage NATO-a u Evropi.

Ruski predsednik Vladimir Putin ranije je izjavio da predstavnici zemalja NATO-a treba da budu svesni „čime se igraju” kada govore o planovima da se Kijevu dozvoli da gađa ciljeve duboko na teritoriji Rusije sistemima koje je Zapad isporučio Ukrajini.

sputnikportal.rs

