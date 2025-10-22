Svet

MOSKVU ČEKA PAKAO! Zapadni mediji tvrde: SAD ukinule Kijevu zabranu na upotrebu raketa dugog dometa!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

22. 10. 2025. u 21:40 >> 21:41

SJEDINjENE Američke Države ukinule su ključno ograničenje na upotrebu određenih raketa dugog dometa od strane Ukrajine koje su joj isporučile zapadne saveznice, omogućavajući Kijevu da intenzivira napade na ciljeve u Rusiji, objavio je u sredu „Volstrit džornal“, pozivajući se na izvore u američkoj administraciji.

МОСКВУ ЧЕКА ПАКАО! Западни медији тврде: САД укинуле Кијеву забрану на употребу ракета дугог домета!

Foto: x / screenshot

Prema pisanju lista, odluka SAD, koja nije javno objavljena, usledila je nakon prenosa ovlašćenja za koordinaciju takvih udara sa američkog ministra rata Pita Hegseta na generala Aleksusa Grinkeviča, vrhovnog komandanta Evropske komande Oružanih snaga SAD, koji takođe predvodi združene savezničke snage NATO-a u Evropi.

Ruski predsednik Vladimir Putin ranije je izjavio da predstavnici zemalja NATO-a treba da budu svesni „čime se igraju” kada govore o planovima da se Kijevu dozvoli da gađa ciljeve duboko na teritoriji Rusije sistemima koje je Zapad isporučio Ukrajini.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

POSLE 4 GODINE PREBOLELA BIVŠEG Ko je Jane - novi dečko Jelene Dokić: Ti si moje mirno i sigurno mesto (FOTO)
Poznati

0 0

POSLE 4 GODINE PREBOLELA BIVŠEG Ko je Jane - novi dečko Jelene Dokić: "Ti si moje mirno i sigurno mesto" (FOTO)

IMALA JE sve uslove da postane legenda – talenat, upornost, šampionsku "žicu", opak pogled, ali i tešku životnu priču dostojnu famoznih holivudskih "od trnja do zvezda" biografija. No, posle svakog teškog udarca Jelena Dokić bi se, kao feniks, podizala iz pepela i postajala jača. Nakon surovih epizoda s kojima se u poslednje vreme suočavala, bivša teniska zvezda ponovo blista, a za to je kriva – nova ljubav.

22. 10. 2025. u 19:50

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 20

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SUPER AKCIJA, OPREMITE DOM I UŠTEDITE I PREKO 40%

SUPER AKCIJA, OPREMITE DOM I UŠTEDITE I PREKO 40%