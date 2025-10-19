NETANJAHU ODOBRIO NASTAVAK BOMBARDOVANJA GAZE: Naredio vojsci da preduzme "neophodne mere"D

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu odobrio je nastavak bombardovanja Gaze nakon incidenta u mestu Rafa za koji je Tel Aviv optužio Hamas.

tanjug

Netanjahu je poručio snagama bezbednosti i izraelskoj vojsci da "čvrsto deluju protiv terorističkih ciljeva u Pojasu Gaze", kaže se u saopštenju iz njegovog kabineta, nakon što se sastao sa ministrom odbrane Izraelom Kacom i šefovima Mosada i Šin Beta.

U saopštenju izraelske vojske (IDF) se kaže da je Hamas pucao na njene pripadnike iz snajpera i sa nekoliko protivtenkovskih raketa u mestu Rafa, na jugu Gaze. Nije rečeno da li je bilo žrtava.

"Tajms of Izrael" je javio, pozivajući se na vojne izvore, da je odgovor bio bombardovanje više od 20 ciljeva u Gazi.

- Hamas će danas teškim putem naučiti da je IDF odlučan da zaštiti svoje vojnike", izjavio je Kac. Ako palestinska grupa ne bude razumela da će za svaki pucanj i narušavanje primirja biti kažnjena, "intenzitet odgovora će se pojačati - dodao je izraelski ministar odbrane.

Jastrebovi u Netanjahuovoj vladi, ministar finansija Bezalel Smotrič i ministar bezbednosti Itamar Ben-Gvir, već su pozvali na nastavak rata protiv Hamasa. U tome im se kasnije pridružila i opozicija.

- Sve opcije moraju biti na stolu, nema povratka na 6. oktobar", rekao je Beni Ganc, general u penziji i šef bloka "Plavo i belo - dok je bivši premijer Naftali Benet izjavio da "Hamas mora biti uništen".

Hamas je, međutim, demantovao da su njegovi pripadnici odgovorni za incident.

- Ostajemo privrženi primirju u svim delovima Pojasa Gaze. Nemamo informacija o incidentima ili sukobima u području Rafe, koja je pod kontrolom okupatora - kaže se u saopštenju grupe.

Hamas je dodao da je izgubio kontakt sa svojim članovima u tom mestu još u martu, tako da "nemamo nikakve veze sa tamošnjim događajima niti imamo načina da komuniciramo sa našim borcima tamo, ako su uopšte živi".

Jedan od lidera Hamasa, Izat el-Rišik, optužio je Izrael da "nastavlja da narušava sporazum i izmišlja providne razloge da opravda svoje zločine".

Izrael i Hamas su prošle sedmice pristali na predlog SAD da obustave oružana dejstva posle više od dve godine. Američki predsednik Donald Tramp je objavio kraj rata i insistirao da će obe strane da se pridržavaju primirja jer to garantuju SAD.

(RT Balkan)

