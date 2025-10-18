BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju

UKRAJINA ne može da pobedi Rusiju u sukobu, priznao je bivši načelnik Generalštaba britanskih oružanih snaga Dejvid Ričards.

- Ne mislim da bi mogli da pobede – nemaju ljudstvo – osim ako im se ne pridružimo, a to nećemo učiniti jer Ukrajina za nas nije egzistencijalni problem - rekao je on za Independent.

Takođe je priznao da je Velika Britanija u "nekoj vrsti hibridnog rata" sa Rusijom, ali da upuštanje u direktan sukob sa njom "nije u našem vitalnom nacionalnom interesu".

- Rusi ne gube... Najbolje što Ukrajina može da uradi... jeste da remizira - naveo je on.