BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju
UKRAJINA ne može da pobedi Rusiju u sukobu, priznao je bivši načelnik Generalštaba britanskih oružanih snaga Dejvid Ričards.
- Ne mislim da bi mogli da pobede – nemaju ljudstvo – osim ako im se ne pridružimo, a to nećemo učiniti jer Ukrajina za nas nije egzistencijalni problem - rekao je on za Independent.
Takođe je priznao da je Velika Britanija u "nekoj vrsti hibridnog rata" sa Rusijom, ali da upuštanje u direktan sukob sa njom "nije u našem vitalnom nacionalnom interesu".
- Rusi ne gube... Najbolje što Ukrajina može da uradi... jeste da remizira - naveo je on.
Preporučujemo
AMERIČKI MEDIJI OČEKUJU RUSKU POBEDU: Kraj oktobra donosi radikalne promene na bojnom polju
18. 10. 2025. u 17:20
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
TUNEL OD RUSIJE DO AMERIKE: Ispod mora, dugačak 112 KM - ideja stara, novi PREDLOG - već ga zovu "Putin-Tramp" (VIDEO)
MOŽDA zvuči neverovatno, ali jedna davnašnja, pomalo neobična ideja ponovo je oživela.
18. 10. 2025. u 12:51
Komentari (0)