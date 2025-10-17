KATASTROFA ZA AMERIKU: Lovac vredan 2.000 milijardi $ ima problem sa motorom

TRENUTNI, problematični motor F135 aviona F-35, koji sada zahteva popravku vrednu više milijardi dolara, direktan je rezultat „štedljivih, funtama glupih“ odluka donetih pre nekoliko decenija.

Zašto će Američko ratno vazduhoplovstvo (USAF) sada potrošiti skoro 3 milijarde dolara na rešavanje problema sa motorima F135 koji su napravljeni za lovački avion F-35? Motor je bio problem za ovaj program od samog početka, i sve indikacije ukazuju na to da će se njegovi nedostaci samo pogoršavati tokom vremena.

Trenutno, motor prolazi kroz „nadogradnju jezgra motora“ (ECU) kako je opisao proizvođač originalne opreme (OEM), Prat i Vitni.

Ovaj sveobuhvatni program je osmišljen da poboljša izdržljivost i performanse motora.

Popravke za dizajn jezgra trebalo bi da budu uvedene u upotrebu do 2029. godine, što znači još četiri godine istih glavobolja sa stopama dostupnosti i drugim skupim nedostacima.

Pa, kako se sve ovo dogodilo?

Kako je najskuplji program sistema naoružanja u istoriji Ministarstva odbrane SAD završio sa motorom sklonim problemima? Svoje viđenje dao je Reuben F. Johnson konsultant u Pentagonu i Britanskim oružanim snagama.

U nastojanju da pružim sveobuhvatan odgovor, veći deo svog života proveo sam u odbrambenom sektoru vazduhoplovne industrije. Imao sam priliku da budem svedok nekih istorijskih trenutaka u razvoju nekih od najnaprednijih aviona, aeromotora, raketnih sistema i radara ikada proizvedenih u SAD, kaže Džonson.

Takođe sam mogao da vidim kako se neki od njih projektuju od temelja i da ih kasnije posmatram kako se razvijaju, evoluiraju i rastu od potpuno novih koncepata do prototipova, a zatim i do modela za proizvodnju.

Ljudi su me pitali šta je to u tome da radim u odeljenjima za dizajn i razvoj odbrambene kompanije što je nekoga pripremalo za poslovanje u komercijalnom svetu.

Moj odgovor je bio jednostavan.

Uključivanje u proces razvoja sistema naoružanja koji će biti u upotrebi decenijama uči čoveka neprocenjivoj lekciji.

Ta lekcija je, jednostavno rečeno, da će se sitne greške napravljene u početnim fazama projektovanja – tokom godina upotrebe tog sistema naoružanja – geometrijski širiti i na kraju mogu postati prevelike.

-Ne postoje 'male greške' kada je u pitanju bilo koji program, posebno ako će biti aktivan dugi niz godina, kazao je R.F. Džonson.

„Postoje samo ono što se u tom trenutku čini kao beznačajne greške koje prerastu u velike i postaju užasno skupe.“

F135 je udžbenički primer upravo ove vrste dileme.

Osamdesetih godina prošlog veka, dva glavna američka proizvođača mlaznih motora, GE i Pratt & Whitney (PW), bili su uključeni u ono što je u istoriji postalo poznato kao Veliki rat motora.

Motori GE F110 i PW F100 koji pokreću avione F-15 i F-16 bili su rezultat tog takmičenja, pri čemu su oba motora kupili različiti kupci za te avione, i od strane američke vojske i od strane izvoznih korisnika.

Ono što se zatim dogodilo bio je drugi krug iste vrste rata motora. Obe kompanije su počele da razvijaju motore za pokretanje onoga što je tada nazvano Napredni taktički lovac (ATF) za Američko ratno vazduhoplovstvo.

Dva prototipa aviona, svaki od njih su proizveli dizajnerski timovi: Northrop i McDonnell-Douglas YF-23 i Lockheed-Boeing-General Dynamics YF-22.

Jedan prototip iz svakog tima pokretala su dva PW YF119 motora, a jedan iz svakog tima imao je ugrađena dva GE YF120 motora.

Međutim, ova dva motora su bila veoma različita.

YF119 je bio lakši, ocenjen kao manje tehnički rizičan, a takođe i jeftiniji.

GE YF120 je bio teži, ali napredniji i takođe je bio superiorniji u performansama.

Ovo se posebno odnosilo na jedan od najvažnijih zahteva za ATF program: sposobnost aviona da izvodi superkrstarenje.

Razlika u maksimalnoj brzini u odnosu na instalirane performanse aviona i kombinacija motora tokom testiranja 1990. godine je pokazateljna:



YF-22 (motori YF119): Mah 1,43

YF-22 (motori YF120): Mah 1,58

YF-23 (motori YF119): Mah 1,43

YF-23 (motori YF120): Mah 1,6+



Ukratko, motor YF120 je pokazao superiorne performanse u oba prototipa aviona, a YF-23 je bio efikasniji avion od YF-22.

Ovo može objasniti zašto danas mnogi od onih koji su upoznati sa performansama prototipova i dalje govore da je Američko ratno vazduhoplovstvo izabralo bezbedniju, jeftiniju – ali i manje sposobnu kombinaciju aviona i motora.

Neki od inženjera kompanije GE (Dženeral elektrik) koji su učestvovali u programu YF120 bili su direktniji. YF120 je bio „pravi lovački motor 5. generacije.

Međutim, prototip motora PW YF119 nije se značajno razlikovao od standardnog F100, osim drugačijeg ventilatora i nekih drugih modifikacija hardvera. Dakle, motor „F119“ koji je izabralo Američko ratno vazduhoplovstvo (USAAF) bio je motor samo na papiru.

Ako nije postojao, prepušteno je PW-u da ga razvije nakon što je izbor napravljen.

USAAF je izabrao nešto što bi moglo da pretvori JP4 u buku, ali to nije bio motor sledeće generacije.“



ODLUKA O MOTORU F-35

Premotajmo u 2000-te, i sada je vreme da se izabere motor za F-35.

Dve kompanije su podnele predloge za motore koji bi bili derivati njihovih originalnih motora F-22 i optimizovani za zahteve jednog motora F-35.

Motor F119 je korišćen za razvoj F135, a GE je konvertovao svoj dizajn F120 u F136.

Programi sa dva motora su održavani nekoliko godina sve dok napori GE/Rolls-Royce-a za F136 nisu prekinuti 2011. godine, čime je otvoren put za monopol modela PW F135 među kupcima F-35.

Veliki rat motora je konačno završen. Nažalost, slabije performanse dizajna F119 kada je konvertovan u F-135 kao jedan motor postale su izraženije i nisu bile optimalne.

To je zahtevalo da motor prođe kroz brojne popravke kako bi se rešila činjenica da je korišćen iznad svojih projektovanih performansi.

Danas, to čini milijarde koje sada moraju biti potrošene na ove popravke, kao i na ECU.

Ironično je to što je obrazloženje za otkazivanje F120, koji bi verovatno bio bolji motor za F-35, bio taj što je to bio nepotreban trošak.



KOLIKO VIŠE?

Ravno vazduhoplovstvo SAD je danas primorano da potroši 3 milijarde dolara na rešavanje problema sa F135. Možete li reći „štedljivo i bezumno“?



nationalsecurityjournal.org/Reuben F. Johnson

