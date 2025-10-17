DIREKTOR Ruskog fonda za direktne investicije (RFPI) Kiril Dmitrijev predstavio je plan za izgradnju tunela preko Beringovog moreuza, koji bi povezivao Rusiju i Aljasku.

-Zahvaljujući modernim tehnologijama kompanije 'Boring', ovaj tunel bi mogao postati tunel ‘Putin-Tramp’, koji bi povezivao Evroaziju i Ameriku, istakao je Dmitrijev.

On je dodao da bi izgradnja mogla koštati manje od osam milijardi dolara, a mogao bi biti završen za manje od osam godina, zahvaljujući modernim tehnologijama.

Dmitrijev je zaključio da će pozitivan efekat izgradnje tunela imati globalni karakter.

-Ovo ne bi samo promenilo globalnu trgovinu, već bi promenilo sve na bolje, prokomentarisao je Dmitrijev.

On je takođe skrenuo pažnju na prognoze da, nakon telefonskog razgovora između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog lidera Vladimira Putina, predaja američkih raketa „tomahavk“ Kijevu deluje malo verovatno.

-Zar nije bolje povezati Afriku i Evroaziju sa Amerikom, Rusijom i SAD preko tunela Aljaska-Rusija nego povećati rizik od trećeg svetskog rata?, napisao je Dmitrijev.

Zvaničnik je u svetlu predstojećeg sastanka lidera Rusije i SAD ocenio da svaki put kada se čini da je mir u Ukrajini sve bliži, ratni huškači i rusofobi Evrope rade isto: pokušavaju da poremete korake ka miru.

Ovako je Dmitrijev komentarisao objavu bivšeg švedskog premijera Karla Bilta, koji je izjavio da svaki put kada se čini da će Tramp početi da vrši ozbiljan pritisak na Putina, ovaj drugi navodno pribegava taktici odvraćanja pažnje.

U četvrtak su Tramp i Putin održali svoj osmi i najduži telefonski razgovor od početka drugog mandata američkog lidera.

Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov izvestio je da je razgovor bio fokusiran na ukrajinsku krizu. Američki lider je najavio nameru da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti. Mađarski premijer Viktor Orban objavio je da je razgovarao sa Trampom i da su pripreme za samit počele i da su uveliko u toku.

