LIKVIDIRAN VOJNI LIDER HUTA U JEMENU: Izrael preuzeo odgovornost za napad

В. Н.

16. 10. 2025. u 17:28

MINISTAR odbrane Izraela Izrael Kacje danas na društvenoj mreži "Iks" objavio da su izraelske snageubile načelnika generalštaba jemenskih pobunjenika Hutau Jemenu.

Foto: Tanjug/AP

On je time potvrdio današnje saopštenje pokreta Huta (Ansaralah) koji je naveo da je načelnik Generalštaba, general-major Muhamed Abdul Karim el-Gamari, ubijen posle nekoliko izraelskih napada na vođe tog pokreta.

Pokret Huti nije direktno okrivio Izrael za smrt Gamarija, niti je naveo kada je i kako je ubijen. Ministar odbrane Izraela Kac je u objavi na "Iksu" naveo da je Gamari ubijen zajedno sa drugim visokim zvaničnicima Huta u izraelskom napadu u avgustu.

(Kurir)

0 10

