LIKVIDIRAN VOJNI LIDER HUTA U JEMENU: Izrael preuzeo odgovornost za napad
MINISTAR odbrane Izraela Izrael Kacje danas na društvenoj mreži "Iks" objavio da su izraelske snageubile načelnika generalštaba jemenskih pobunjenika Hutau Jemenu.
On je time potvrdio današnje saopštenje pokreta Huta (Ansaralah) koji je naveo da je načelnik Generalštaba, general-major Muhamed Abdul Karim el-Gamari, ubijen posle nekoliko izraelskih napada na vođe tog pokreta.
Pokret Huti nije direktno okrivio Izrael za smrt Gamarija, niti je naveo kada je i kako je ubijen. Ministar odbrane Izraela Kac je u objavi na "Iksu" naveo da je Gamari ubijen zajedno sa drugim visokim zvaničnicima Huta u izraelskom napadu u avgustu.
(Kurir)
