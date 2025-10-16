EVAKUISANO VIŠE OD 1.000 UČENIKA! Nepoznata supstanca u vazduhu, došlo do trovanja đaka u Italiji (FOTO/VIDEO)
U SREDNjOJ školi u italijanskom gradu Peskara, sprovedena je hitna evakuacija učenika i osoblja zbog širenja jakog mirisa nepoznatog porekla.
Srednja škola u italijanskom gradu Peskarievakuisana je nakon što se u njenim prostorijama osetio jak miris nepoznatog porekla, a velikom broju ljudi je pozlilo, prenose danas italijanski mediji.
Lokalna zdravstvena služba ASL formirala je tim na licu mesta sastavljen od troje lekara i tri bolničarke, a pet ambulantnih vozila sa 20 ljudi stiglo je u državnu srednju školu Markoni u Peskari, prenela je tv Rai.
Jedan broj ljudi kojima je pozlilo je hospitalizovan, dok je drugima lekarska pomoć ukazana na licu mesta, a među žrtvama trovanja su i neki vatrogasci koji su stigli na intervenciju po pozivu.
Kako su naveli izvori lekarskih službi, uzrok trovanja je najverovatnije amonijakkoji je iscureo iz školske laboratorije iz za sada nepoznatih razloga, a pominje se i moguće curenje gasa iz klima uređaja.
Više od hiljadu učenika škole evakuisano je nakon što je oglašen alarm, navodi Rai.
Mnogi od učenika ispričali su kako su se veoma uplašili jer nisu znali o čemu se radi, a znatnom broju njih je pozlilo.
Zamenica gradonačelnika Peskare, Marija Rita Karota, naložila je hitno zatvaranje škole do daljeg.
Ona je navela da će škola biti zatvorena kako bi se izbegao rizik po javno zdravlje dok ne budu završene sve tehničke provere.
(Euronews.rs)
