KREMLJ PORUČIO ŠEFU NATO: Rute ne zna ništa o ruskim pilotima i mornarima
IZJAVE generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea o nedostatku profesionalizma ruskih pilota i mornara ukazuju na to da on ništa ne zna o tome, rekao je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.
-Ovo pokazuje da Rute ništa ne zna o našim pilotima i mornarima. Da je znao, ne bi to rekao, rekao je Peskov novinarima, komentarišući Ruteove izjave.
Ranije je generalni sekretar NATO-a Marko Rute izjavio da ruski piloti lovaca navodno nevešto upravljaju svojim avionima, a da kapetani brodova navodno ne znaju kako da spuste sidro.
sputnikportal.rs
