MISIJA NAĐI I UNIŠTI: Ruske VKS šalju Su-35 da eliminiše vazdušne i pretnje sa zemlje (VIDEO)

RUSKE oružane snage oslanjale su se na lovce Su-35 za traženje i uništavanje neprijateljskih vazdušnih i kopnenih ciljeva na ukrajinskom terenu, za koje se smatra da koriste brojne jedinstvene mogućnosti aviona u floti.

Foto Rosoboronexport www.roe.ru

Komentarišući ove operacije, kancelarija za štampu državne tehnološke firme Rosteh je izvestila: „Širok arsenal koji uključuje različite vrste raketa i raketa otvara mogućnosti za dejstvo na vazdušne i kopnene ciljeve na velikim i srednjim udaljenostima. Su-35S efikasno „lovi“ neprijateljske ciljeve u zoni specijalne vojne operacije. Avion je tražen među trupama i mi bez problema isporučujemo ove avione našim Vazduhoplovnim snagama.“

U izveštaju se navodi napredna avionika i naoružanje lovca, kao i njegova visoka manevarska sposobnost, kao faktori uspeha u ovim misijama. Procenjuje se da je Su-35 bio odgovoran za više obaranja u vazduhu nego bilo koji drugi borbeni avion nakon Hladnog rata, a jedan od njegovih najznačajnijih uspeha dogodio se u prvim danima rata 5. marta 2022. godine, kada su lovci navodno oborili četiri Su-27 ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva u blizini grada Žitomira. Mete višestrukih daljih obaranja uključivale su još Su-27, kao i MiG-29, jurišne lovce Su-24M, jurišne avione Su-25, helikoptere Mi-8 i širok spektar tipova dronova. Nije poznato da li je avion pretrpeo gubitke u borbama u vazduhu, iako je ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila najmanje tri tokom troipogodišnjeg perioda neprijateljstava.

Iako je prvenstveno razvijen kao lovac za nadmoć u vazduhu, sekundarne mogućnosti Su-35 u vazduh-zemlja su takođe korišćene u raznim udarnim misijama, uključujući suzbijanje neprijateljske protivvazdušne odbrane. U maju je generalni direktor Ujedinjene avio-korporacije Vadim Badeha otkrio da je u toku rad na proširenju proizvodnje Su-35, kako bi se brže proširila ruska flota, tako i da bi se ispunile velike nove strane porudžbine. Alžir, Iran i Etiopija su od početka godine potvrđeni kao novi klijenti za avion.

Krajem jula je potvrđeno da je Su-35 integrisao radarski vođenu raketu vazduh-vazduh R-77M, čime je značajno smanjen ranije veoma veliki jaz između njegovih mogućnosti ciljanja van vizuelnog dometa i mogućnosti vrhunskih američkih i kineskih lovaca. Ipak, ukupne mogućnosti lovca ostaju daleko iza mogućnosti vrhunskih stranih rivala kao što su kineski J-16, J-35 i J-20 i američki F-35, sa manje sofisticiranim radarskim sistemom, trup aviona koristi manje kompozitnih materijala, a veze za prenos podataka i oružje za vizuelni domet su daleko od najsavremenijih. Očekuje se da će Rusija ovo značajno nadoknaditi korišćenjem Su-35 u pomoćnoj ulozi, zajedno sa mrežama kopnenih sistema protivvazdušne odbrane.

militarywatchmagazine.com

BONUS VIDEO - SNIMCI HELIKOPTERSKE JEDINICE MUP-a: Pogledajte kako izgleda borba sa vatrenom stihijom širom Srbije