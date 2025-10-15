Svet

"PUTIN SLUŠA ŠTA PRIČAM" Rute žali što ne može da otkrije detalje o pružanju pomoći Moldaviji (FOTO)

В.Н.

15. 10. 2025. u 16:12

GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute izrazio je žaljenje što ne može da otkrije detalje o pružanju pomoći Moldaviji, jer njegove konferencije za novinare slušaju u Kremlju.

ПУТИН СЛУША ШТА ПРИЧАМ Руте жали што не може да открије детаље о пружању помоћи Молдавији (ФОТО)

Foto: Profimedia

„Između NATO-a i Moldavije postoji tesna saradnja. Da ne ulazim u detalje, jer je kod nas demokratija i ovo je otvorena konferencija za novinare. Znam da (predsednik Rusije Vladimir) Putin sluša ono što govorim i ne želim da ga učinim previše pametnim“, rekao je Rute.

 

 

O borbi protiv dronova

Govoreći o jačanju odbrane Alijanse, Rute je rekao da su ministri odbrane NATO-a takođe razgovarali o povećavanju ulaganja u odbranu i jačanju kapaciteta obuzdavanja, kao i načinima kako odgovarati na nove izazove kao što su napadi dronova.

„Na taj način, NATO će preduzimati niz dodatnih mera u vezi sa dronovima, čime će ojačati i proširiti našu sposobnost za borbu protiv dronova“, precizirao je Rute na konferenciji za novinare u Briselu nakon sastanka ministara odbrane zemalja-članica Alijanse.

Generalni sekretar NATO-a je napomenuo da su ranije „devet saveznika NATO-a i Ukrajina udružili snage i podržali kapacitete Danske da odgovori na pretnju od bespilotnih letelica“.

Rute je ovo opisao kao „svetao primer brze i efikasne saradnje unutar NATO-a“.

Prema njegovim rečima, trenutno se u okviru operacije „Istočna straža“ testira sposobnost „identifikovanja, praćenja i neutralizovanje pretnji iz vazduha“.

„Nastavljamo da učimo i sarađujemo sa Ukrajinom kako bismo ubrzali inovacije i ojačali saradnju sa privatnim sektorom i šire. Sprovešćemo temeljno testiranje sistema, probe i usavršavanja. Na taj način ćemo iskoristiti nove tehnologije i potencijal“, objasnio je on.

NATO neće obarati vojne avione ako ne predstavljaju pretnju

Rute je takođe naveo da NATO neće obarati vojne avione u svom vazdušnom prostoru, osim ako oni ne predstavljaju direktnu pretnju.

On je istakao da, u protivnom slučaju, vojska Alijanse „ima sva potrebna ovlašćenja da donosi odluke kako avioni više ne predstavljaju pretnju“.

„Shvatate na šta mislim“, dodao je on.

(Sputnjik)

