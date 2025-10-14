TRAMP ŠOKIRAO IZJAVOM O ZELENSKOM: "Znam šta će tražiti…"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da će Vladimir Zelenski na sastanku u petak od njega zatražiti rakete „tomahavk“.
- Predsednik dolazi kod mene u petak. I znam šta će reći... hteo bi da dobije ‘tomahavke’ rekao je Tramp, misleći na Zelenskog.
Prema njegovim rečima, SAD imaju velike zalihe ovih raketa.
- Svi žele ‘tomahavke’. Mi imamo mnogo ‘tomahavka’. Da li su vam potrebni u Argentini - rekao je Tramp u Beloj kući, gde je primio argentinskog predsednika Havijera Mileja.
Tramp je dodao da Rusija ne želi da okonča sukob u Ukrajini.
- On (predsednik Rusije Vladimir Putin) jednostavno ne želi da okonča ovaj rat - ocenio je Tramp.
Američki lider dodao je da je razočaran tempom rešavanja ukrajinskog pitanja, ali da smatra da je njegov odnos sa ruskim liderom Putinom veoma dobar.
- Veoma sam razočaran, jer sam imao veoma dobar odnos sa Vladimirom. Verovatno je i dalje takav - zaključio je Tramp.
Ranije su američki mediji izrazili sumnju u pogledu perspektive isporuke raketa „tomahavk“ Ukrajini, ukazujući na male zalihe ove vrste oružja u samim Sjedinjenim Američkim Državama.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija ostaje posvećena ideji da je političko-diplomatsko rešenje u Ukrajini poželjnije. Takođe je izjavio da Rusija pozdravlja nameru američkog predsednika da traži mirovno rešenje sukoba u Ukrajini.
(Sputnjik)
