INCIDENT NA AERODROMU: Avion udario u minibus
AVION turske avio-kompanije zakačio je krilom minibus na aerodromu u Irkutsku.
Avion je trebalo da poleti za Šangaj, ali je tokom kretanja na pisti vrh njegovog krila udario u minibus.
U vozilu je bilo šest putnika i četiri člana posade; niko nije povređen. Međutim, i minibus i avion su oštećeni, piše REN TV.
