INCIDENT NA AERODROMU: Avion udario u minibus

13. 10. 2025. u 15:30

AVION turske avio-kompanije zakačio je krilom minibus na aerodromu u Irkutsku.

Avion je trebalo da poleti za Šangaj, ali je tokom kretanja na pisti vrh njegovog krila udario u minibus.

U vozilu je bilo šest putnika i četiri člana posade; niko nije povređen. Međutim, i minibus i avion su oštećeni, piše REN TV.

