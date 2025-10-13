INCIDENT NA AERODROMU: Avion udario u minibus

AVION turske avio-kompanije zakačio je krilom minibus na aerodromu u Irkutsku.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Avion je trebalo da poleti za Šangaj, ali je tokom kretanja na pisti vrh njegovog krila udario u minibus.

U vozilu je bilo šest putnika i četiri člana posade; niko nije povređen. Međutim, i minibus i avion su oštećeni, piše REN TV.