Svet

AVION PAO NA PARKING: Ima poginulih (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Novosti online

13. 10. 2025. u 15:16

DVE osobe su poginule u padu aviona u Teksasu, javlja Foks 4.

АВИОН ПАО НА ПАРКИНГ: Има погинулих (УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Avion se srušio na parking, nakon čega se zapalio.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!

KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - "Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!"