RAT U GAZI JE ZAVRŠEN! Tramp u Knesetu objavio kraj sukoba, Hamas oslobodio sve taoce

RAT u Gazi je završen, rekao je američki predsednik Donald Tramp u Knesetu.

Foto: Profimedia

Govoreći novinarima u Knesetu, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potvrdio je da je rat u Gazi okončan, odgovarajući potvrdno na pitanje novinara:

- Da - izjavio je Tramp. - Ovo je veliki dan. Ovo je potpuno novi početak i mislim da nikada nije bilo ničeg sličnog.

Tramp je dodao da je atmosfera u Izraelu nakon postizanja primirja „neverovatna“:

- Ljubav na ulicama je jednostavno neverovatna. Ovo je zaista veliki dan - poručio je američki predsednik.

Na pitanje šta će se dogoditi ako Hamas ne ispoštuje sporazum o prekidu vatre, Tramp je odgovorio samouvereno:

- Pridržavaće se - naglasio je predsednik SAD.

Govoreći o taocima koji su oslobođeni, Tramp je rekao:

- Veoma smo srećni zbog njih. Oni će biti srećni i imaće divan život.

Dodao je da su „bili veoma hrabri“ tokom svog zarobljeništva i izrazio nadu da će „ovaj dan označiti početak trajnog mira“.

Tramp je stigao u Izrael u ponedeljak ujutru. Izraelski premijer Benjamin Netanijahu sa suprugom Sara i izraelski predsednik Isak Hercog sa suprugom Mihal dočekali su američkog predsednika na aerodromu.

Američki predsednik je stigao u Izrael u ponedeljak kako bi održao govor u Knesetu. Nakon toga, američki lider će otputovati u Egipat kako bi učestvovao na samitu o okončanju rata u Pojasu Gaze, na kojem će biti i lideri više od 20 zemalja.

Podsetimo, preostalih 13 živih talaca koje drži palestinska militantna grupa Hamas prebačeno je Crvenom krstu u Gazi, preneli su danas mediji na hebrejskom jeziku.

To znači da više nema živih talaca koje drži Hamas, navodi Tajms of Izrael. Još uvek nema zvaničnih informacija o prebacivanju od strane Izraelskih odbrambenih snaga ili Crvenog krsta.

Hamas je trebalo da preda 13 preostalih živih talaca iz južne Gaze, nakon što je prvih sedam predao ranije jutros, podseća izraelski portal.

Tela 28 drugih talaca ostaju u rukama Hamasa, a planira se da se neki od njih prebace u Izrael kasnije danas.