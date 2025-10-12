HITNO NAM TREBA Zelenski traži od Makrona: Razgovori o isporuci PVO sistema za Ukrajinu

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas da je francuskog predsednika Emanuela Makrona obavestio o prioritetnim potrebama Ukrajine u suprotstavljanju ruskim napadima.

-Razgovarao sam danas telefonom sa predsednikom Emanuelom Makronom. Hvala vam na naporima Francuske da zaštiti živote, naveo je on na Telegramu, prenosi Unian.

Zelenski je napomenuo da je sa Makronom razgovarao o isporuci sistema protivvazdušne odbrane i raketa.

-Rusija trenutno koristi trenutak - Bliski istok i unutrašnja pitanja u svakoj zemlji dobijaju maksimalnu pažnju. Ruski udari su postali podliji. Razgovarali smo o tome kako da se tome suprotstavimo. Posebno radimo na proširenju programa PURL, naveo je ukrajinski predsednik.

Dodao je da je sa Makronom koordinirao i kontakte sa drugim partnerima i diplomatske događaje za naredne nedelje.

-Radimo na povećanju pritiska na Rusiju, rekao je Zelenski.

Makron je ranije danas saopštio da Francuska osuđuje ruske napade na ukrajinsku infrastrukturu i sarađuje sa partnerima kako bi se obnovile osnovne usluge u ukrajinskim gradovima.

