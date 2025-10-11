PRONAĐENO PRETEĆE PISMO U KATEDRALI: Evo šta je pisalo unutra - drama u Parizu

PISMO sa upozorenjem na mogući napad tokom ovog vikenda otkriveno je u katedrali Notr Dam u Parizu.

Foto Shutterstock

Nakon detaljnog pregleda katedrale ona je ponovo otvorena za javnost, potvrdili su danas policijski izvori za televiziju BFM.

Prema policijskom izvoru, u anonimnom pismu koje je crkvenjak juče oko 16.00 sati pronašao blizu sveća, navodi se da su unutar katedrale sakriveni noževi, kako bi napadači mogli da počine "pokolj".

- Oni će izazvati pokolj, molim vas, ne otvarajte katedralu - navodi se u pismu.

Počev od protekle noći, službe bezbednosti su sprovele detaljne pretrese kako bi se otklonile sve sumnje, a dalje provere obavljene su rano jutros.

- Bezbednosna inspekcija koju su zajednički sproveli služba bezbednosti katedrale i osoblje odeljenja za javni red i kontrolu saobraćaja policijske stanice isključila je svaki rizik - saopštili su iz policije.

Prema informacijama iz policije, tokom pretresa u Notr Damu nisu pronađeni noževi a katedrala je jutros ponovo otvorila svoja vrata za javnost.

(Informer)