NA trgu u Firenci italijanska premijerka, zajedno sa liderima desnice, učestvovala je na skupu podrške kandidata desnice za nedeljne administrativne izbore, gde je u obraćanju uporedila italijansku levicu sa Hamasom, tvrdeći da je veći fundamentalista od Hamasa, optužujući svoje protivnike da su „zarobljenici ideološkog radikalizma i da više ne znaju kako da se zasitite i zadovolje, to ih sprečava da racionalno i odgovorno razmišljaju“.

Takva izjava je usledila i zbog toga što opozicija nije priznala fundamemntalnu ulogu američkog predsednika Donalda Trampa za prekid sukoba u Gazi. Hamas i Izrael „ne potpisuju niti za štrajkove Mauricija Landinija (generalnog sekretara sindikata ĆĐIL) niti za specijalnog izvestioca UN za Palestinu Frančeske Alabaneze“, s ciljem da još jednom podvuče smisao inicijativa štrajkova i protesta koje su oni promovisali. I primetila je kako je „levica radikalizovanija nego ikada“ i da praktikuje „biznis mržnje“.

Posleđih nedelja italijanska premijerka je koristila slične tonove protiv Globalne Sumudske flotile, koju je zaustavila izraelska mornarica, nazivajući takvu vrstu inicijative za dostravu hrane i pomoći Gazi „neodgovodnom“ i tvrdeći da nije bilo potrebno da se ulazi u ratnu zonu da bi se Gazi isporučila pomoć.

Melonijeva je potvrdila da je stigao poziv u palatu Kiđi i da će učestvovati u utorak na potpisivanju Sporazuma između Izraela i Hamasa u Kairu.