UPAO SA PIŠTOLJEM U HRAM TOKOM MOLITVE I RANIO ŠESTORO: Pakistan sumnja da ova grupa stoji iza terorističkog napada (FOTO/VIDEO)

NAJMANjE šestoro iz manjinske zajednice Ahmadi je ranjeno prilikom napada koji se dogodio u pakistanskoj provinciji Pundžab.

Foto: Društvene mreže

- Najmanje šest osoba iz manjinske Ahmadi zajednice je povređeno kada je naoružani napadač otvorio vatru na njihovo mesto za verovanje u pakistanskoj provinciji Pundžab - saopštila je policija u petak.

Incident se dogodio u Rabvi, sedištu Ahmadi zajednice, oko 170 km od Lahora, tokom molitve petkom.

Jedan od pripadnika policije rekao je za PTI da se napadač sa pištoljem približio mestu za verovanje - Baitul Mahdi - u centru Ahmadija u Rabvi.

A brutal terrorist attack has targeted the Ahmadi mosque Bait-ul-Mahdi in Rabwah, Pakistan, right after Friday prayers. Several worshippers are injured. The persecution against Ahmadis has reached its peak — and the government’s silence is nothing short of shameful. pic.twitter.com/vSc5aIZw0j — Sadia Ahmed (@SadiaTheSadia) October 10, 2025

- Po dolasku do glavne kapije, naoružani napadač je otvorio vatru na dobrovoljne stražare Ahmadija koji su bili na dužnosti. Šest Ahmadija je ranjeno na licu mesta. Jedan od stražara je ubio napadača. U vreme napada, vernici su bili unutar zgrade i obavljali molitvu - rekao je on.

Even Rabwah is not safe and Baitul Mehdi? One terrorist tried gaining entry into the Ahmadi mosque during Jummah prayers.

Prayers for the Khadims who countered the attack. pic.twitter.com/qQikE7UjOb — Ali Raza (@shezanmango) October 10, 2025

Dodao je da je policija stigla na lice mesta i blokirala područje.

- Pokrenuli smo istragu o incidentu sa svih strana. Da li je napadač bio član radikalne islamističke stranke, biće utvrđeno tokom njegove identifikacije - rekao je on.

Nijedna grupa do sada nije preuzela odgovornost za napad, ali Tehrik-e-Labaik Pakistan je uključen u napade na mesta za verovanje Ahmadija širom zemlje, tvrdeći da su slična muslimanskim džamijama jer imaju minarete.

Amir Mahmud, portparol Džamaat Ahmadija Pakistan, oštro je osudio ovaj teroristički čin, rekavši da govor mržnje protiv nevinih i mirnih Ahmadija nastavlja da se nesmanjenom brzinom širi, kao i da takva propaganda podstiče javnost da cilja Ahmadijace dok kampanje pozivaju na ekonomski i društveni bojkot.

Upozorio je da postoje fetve (edikti) koje podstiču ljude da ubijaju Ahmadijace kad god ih sretnu.

- Današnji napad je posledica te iste kampanje mržnje - oštro je rekao.

Iako se Ahmadije smatraju muslimanima, pakistanski parlament je 1974. godine proglasio zajednicu nemuslimanskom. Deceniju kasnije, nije im samo zabranjeno da se nazivaju muslimanima, već im je zabranjeno i da praktikuju aspekte islama.

To uključuje izgradnju ili prikazivanje bilo kog simbola koji ih identifikuje kao muslimane, kao što je izgradnja minareta ili kupola na džamijama ili javno pisanje stihova iz Kurana, prenosi Indija Tudej.